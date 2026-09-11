Amazonセール情報大紹介！ 第2263回
雨の日のスニーカー、これでよくない？ アディダスのGORE-TEXシューズなら街も山道も歩ける
2026年09月11日 07時00分更新
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雨の日の街歩きにも頼れるGORE-TEXシューズ
アディダス TERREX SKYCHASER AX5 MID GTXが34%OFF！
雨の日に普通のスニーカーで出かけると、気になるのが足元。そんな日に頼れそうなのが、アディダスの「TERREX SKYCHASER AX5 MID GTX」。Amazonにて34%OFFの12,356円で販売されています（9月11日現在）。
山道を歩くために作られたミッドカットのハイキングシューズで、くるぶし付近まで足をカバー。さらにGORE-TEXメンブレンを採用し、外からの水を防ぎながら靴の中にこもった湿気を逃がしてくれます。雨の日の通勤や街歩きはもちろん、キャンプや野外フェスなどにも使いやすい1足です。
アッパーには裂けにくいリップストップ生地と補強パーツを組み合わせています。ミッドソールには軽量なLIGHTMOTION EVAを採用し、着地時の衝撃を和らげながら歩行をサポート。アウトソールにはContinentalラバーを採用しており、濡れた路面でもグリップ力を発揮します。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
アディダス TERREX SKYCHASER AX5 MID GTXの特徴
雨を防ぎながら、靴の中の蒸れも逃がす
GORE-TEXメンブレンによって防水性と透湿性を両立しているので、雨の中を歩き回るような場面でも使いやすいのが魅力。通勤途中の雨はもちろん、濡れた草地を歩くキャンプや公園、天候が変わりやすい旅行などにも便利。
街中から凸凹した道まで歩きやすい
足元を支えるのがLIGHTMOTION EVAミッドソールです。軽量ながらクッション性と安定性に配慮した作りで、硬いアスファルトから凸凹した山道まで、足裏への衝撃を和らげながら歩行をサポートします。
Continentalラバーで濡れた路面も対応
アウトソールには、自動車タイヤでも知られるContinentalのラバーを採用。乾いた舗装路はもちろん、雨上がりの道路や土の道など、路面状況が変わるシーンでも踏ん張りやすい仕様です。
まとめ：雨の日もガンガン歩ける！
参考価格：18,700円
現在の価格：12,356円［34%OFF］
「本格的な登山靴を買うほど山には行かない。でも普通のスニーカーだと雨や砂利道がちょっと不安」。そんな人にちょうどよさそうなのが、「アディダス TERREX SKYCHASER AX5 MID GTX」です。
黒系のカラーならデニムやカーゴパンツなどにも合わせやすく、アウトドア専用にせず普段の街歩きや旅行にも投入できるでしょう。長靴ほど大げさではなく、普通のスニーカーより雨や悪路に強い。天候を気にせず歩き回れる1足を探しているなら、チェックしておきたいモデルです。/p>
なお、サイズやカラーによってはAmazon.co.jpに在庫がなく、マーケットプレイス品（セール対象外）になっている可能性があります。サイズとカラーを選んだら、出荷元／販売元、金額を必ず確認しましょう。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
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