Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第231回
雨の日も快適に歩ける！ミズノのゴアテックスシューズが29％オフ
2026年09月07日 20時00分更新
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どんな天気でも安心の全天候型シューズ
「ウエーブヌー GTXウォーキングシューズ」
「ウエーブヌー GTX」は、MIZUNOが販売するウォーキングシューズです。Amazonでは29％オフセールを開催中で、1万3278円（ブラック 26.5cm）などで販売されています（9月7日現在）。
このシューズは、防水性・防風性・透湿性に優れた「GORE-TEX（ゴアテックス）」素材を採用し、雨の日でも快適な歩行を実現します。
クッション性と安定性を両立する独自の「MIZUNO WAVE」や高反発素材「MIZUNO ENERZY」を搭載し、濡れた路面でも滑りにくいソール構造で足元をサポートします。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
「ウエーブヌー GTXウォーキングシューズ」の特徴
雨の日も快適な「GORE-TEX」素材を採用
防水性・防風性・透湿性を兼ね備えたGORE-TEXファブリクスを搭載し、天候を気にせずお出かけや通勤を楽しめます。
膝や腰の負担を軽減するミズノ独自のソールテクノロジー
クッション性と安定性を両立する「MIZUNO WAVE」と高反発素材「MIZUNO ENERZY」の組み合わせにより、弾むような歩行をサポートします。
濡れた路面でもしっかりグリップする「Wgrip」を搭載
滑りにくい独自のアウトソール素材「Wgrip」を採用しており、雨で濡れた路面でも安定した歩行を可能にします。
まとめ：天気を気にせず履ける一足
おすすめしたいのは、「晴雨お構いなく履ける靴」を探している人です。防水性に定評のあるゴアテックス素材を採用しながら、クッション性と安定性を両立した一足。デザインもシンプルで、男女問わず履きやすい靴となっています。
セールで29％オフとお安いこの機会に、ぜひ購入を検討してみては。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
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