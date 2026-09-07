雨の日も快適に歩ける！ミズノのゴアテックスシューズが29％オフ

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「ウエーブヌー GTX」は、MIZUNOが販売するウォーキングシューズです。Amazonでは29％オフセールを開催中で、1万3278円（ブラック 26.5cm）などで販売されています（9月7日現在）。

このシューズは、防水性・防風性・透湿性に優れた「GORE-TEX（ゴアテックス）」素材を採用し、雨の日でも快適な歩行を実現します。

クッション性と安定性を両立する独自の「MIZUNO WAVE」や高反発素材「MIZUNO ENERZY」を搭載し、濡れた路面でも滑りにくいソール構造で足元をサポートします。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

雨の日も快適な「GORE-TEX」素材を採用

防水性・防風性・透湿性を兼ね備えたGORE-TEXファブリクスを搭載し、天候を気にせずお出かけや通勤を楽しめます。

膝や腰の負担を軽減するミズノ独自のソールテクノロジー

クッション性と安定性を両立する「MIZUNO WAVE」と高反発素材「MIZUNO ENERZY」の組み合わせにより、弾むような歩行をサポートします。

濡れた路面でもしっかりグリップする「Wgrip」を搭載

滑りにくい独自のアウトソール素材「Wgrip」を採用しており、雨で濡れた路面でも安定した歩行を可能にします。

まとめ：天気を気にせず履ける一足

おすすめしたいのは、「晴雨お構いなく履ける靴」を探している人です。防水性に定評のあるゴアテックス素材を採用しながら、クッション性と安定性を両立した一足。デザインもシンプルで、男女問わず履きやすい靴となっています。

セールで29％オフとお安いこの機会に、ぜひ購入を検討してみては。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。