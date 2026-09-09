144Hz有機EL＆90W急速充電対応の高性能スマホ「arrows Alpha 2」がタイムセール中！

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arrows Alpha 2は、FCNTが2026年8月に発売したばかりの最新SIMフリースマートフォン。Amazon.co.jpでタイムセール7万9990円（16％オフ）で販売されています（9月9日現在）。

6.4インチの1-144Hz LTPO有機ELディスプレイや5000万画素のソニー製センサー採用カメラを搭載。大容量のシリコンカーボンバッテリーは90Wの超急速充電やダイレクト給電に対応しています。

最大2TBのmicroSDカードやおサイフケータイもサポートし、日常使いから動画鑑賞まで快適にこなせるハイパフォーマンスなSIMフリースマホです。

暗所にも強い5030万画素高画質カメラと生成AI機能

ソニーLYTIA 710センサーを採用したメインカメラに加え、超広角・インカメラも高画素スペックを実現。4K/60fps動画撮影や、通知整理・画像作成をサポートする「arrows AI」も搭載しています。

144Hz駆動ディスプレーと超急速充電

3000nitの高輝度と460ppiの高解像度を備えた6.4インチ有機EL画面を採用。90W急速充電に対応し、わずか約40分で1%から100%まで充電が完了します。

独自のヘルスケア機能と長寿命バッテリー

カメラ下のセンサーで自律神経データを読み取り、毎日のコンディションをレポートするヘルスケア機能を搭載。長寿命設計の大容量5370mAhバッテリーにより、安心して長く使い続けられます。

まとめ：日常使いに便利な最新モデル

おすすめしたいのは、「10万以下の全部入りスマホ」を求める人です。FeliCa（おサイフケータイ）対応など日常的に必要な機能は揃っており、高画質なカメラは色鮮やかに日常を切り取ります。

長寿命＆大容量バッテリーや、144Hzのぬるぬる動く有機ELディスプレー、そして水中撮影をこなす耐久力なども魅力的な一台。ぜひ買い替えの候補としてご検討ください。