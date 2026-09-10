Amazonセール情報大紹介！ 第2261回
豆挽きもタンピングも全自動！ 幅18.5cmのコンパクトな「CREMONNA」が3万7980円
2026年09月10日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】THANKO 全自動エスプレッソメーカー「CREMONNA（クレモナ）」をチェック！
THANKOの全自動エスプレッソメーカー「CREMONNA（クレモナ）」がAmazonで割引対象。参考価格49,800円から24％オフの37,980円で販売中。
THANKOの「CREMONNA」は幅185mmのコンパクト設計ながら、豆挽きからタンピング、抽出までを自動でこなす。コニカル式ステンレス刃を採用し、挽き具合をダイヤルで調整できるのも特徴だ。
①豆挽きから抽出まで自動、圧力も粒度に合わせて調整
豆挽きからタンピング、抽出までをボタンひとつで行える。豆を挽く部分にはコニカル式ステンレス刃を採用し、挽き具合はダイヤルで調整可能。さらに、挽いた豆の粒度に合わせて適切な圧力で自動抽出し、19気圧、抽出温度80℃に対応する。
②約40秒で1杯抽出、連続して淹れられる
1杯分の抽出時間は約40秒で、続けて抽出することも可能。タッチパネルからエスプレッソ、ルンゴ、アメリカーノ、カスタム抽出を選べる。お湯を出すこともでき、アイスコーヒーやラテなどのアレンジにも対応する。
③1150ml水タンク、豆は160gまで入る
幅185mmの本体に、容量1150mlの水タンクと160gの豆ホッパーを備える。奥行は400mm、高さ315mmで、重量は約8.2kg。日々のメンテナンスも簡単で、クリーニングブラシとクリーニングクロスが付属している。
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