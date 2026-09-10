Amazonセール情報大紹介！ 第2263回
4万5000円引き！ 約1.95kgの16型ゲーミングノート「ASUS Gaming V16」が19万4800円
2026年09月10日 20時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ASUS 16型ゲーミングノートPC「ASUS Gaming V16（V3607VH-C5165R5050W）」をチェック！
ASUSの16型ゲーミングノートPC「ASUS Gaming V16（V3607VH-C5165R5050W）」がAmazonでタイムセール中。参考価格239,800円から19％オフの194,800円で販売中。
16型の大画面にGeForce RTX 5050 Laptop GPUを搭載しながら、重量は約1.95kg。最薄部18mmのボディーに収め、ディスプレーは144Hzに対応する。デュアルファンとヒートパイプによる冷却システムも備えており、大画面でゲームを楽しみたい一方、重さや厚さも抑えたい人に魅力的な1台だ。
①RTX 5050とCore 5、16GBメモリを搭載
GeForce RTX 5050 Laptop GPUにCore 5 210Hを組み合わせ、16GBのDDR5-5200メモリを搭載。ストレージは512GBのPCIe 4.0 SSDで、最大6000MB/sの転送速度に対応する。メモリースロットは2基あり、1基に空きがある。
②144Hz対応、16型の1920×1200液晶
16型ディスプレーは1920×1200ドットで、リフレッシュレートは最大144Hzに対応。非光沢のTFTカラー液晶を採用し、画面占有率は89％となる。スリムベゼル設計で、16型の画面を幅357.0×奥行250.7mmのボディーに収めている。
③79枚羽根のデュアルファンで冷却
冷却にはデュアルファンとヒートパイプを組み合わせたシステムを採用し、ファンには79枚のLCP製ブレードを使用する。タッチパッドは従来モデルから40％大型化し、疎水性コーティングとPVD指紋防止層も施されている。
製品スペック
【CPU】Intel Core 5 210H
【メモリ】16GB DDR5-5200
【ストレージ】512GB SSD（PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2）
【ディスプレー】16型、1920×1200ドット、非光沢、144Hz
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