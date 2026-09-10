Amazonセール情報大紹介！ 第2262回
3万円台で“全部盛り”感！ 120Hz、おサイフケータイ、5000万画素カメラ搭載「moto g37j」
2026年09月10日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】モトローラ SIMフリースマートフォン「moto g37j」をチェック！
モトローラのSIMフリースマートフォン「moto g37j」がAmazonで割引対象。参考価格38,800円から14％オフの33,434円で販売中。
リフレッシュレート最大120Hzや5000万画素のメインカメラ、おサイフケータイだけが魅力じゃない。モトローラの「moto g37j」は、microSDカードやイヤフォンジャックなど、細かなところにも機能を揃えている。ひとつの機能に尖らせるのではなく、幅広い装備を詰め込んだスマートフォンだ。
①120Hz対応の6.72型FHD+液晶
約6.72インチのLCDは2400×1080ドットのFHD+で、画面比率は20:9。リフレッシュレートは120Hzに対応する。高輝度モードでは最大1050ニットを実現し、周囲光を検知して視認性と色再現性を向上させるディスプレイカラーブーストも備える。
②5000万画素メインに超広角も搭載
アウトカメラは約5000万画素のメインと約800万画素の超広角を搭載し、メインはPDAFに対応。インカメラも約3200万画素を備える。動画は前後とも2K/30fpsに対応し、アウトカメラではFHD／60fpsでの撮影も可能だ。
③IP64対応でMIL規格にも準拠
IP64に対応するほか、MIL-STD-810Hにも準拠し、ディスプレイにはCorning Gorilla Glass 7iを採用。本体は最薄部約7.85mm、重量約198gで、PANTONE監修のカラーバリエーションとなめらかな仕上げを採り入れている。
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