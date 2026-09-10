1万人以上の耳型データを活用！ LDAC＋ワイヤレス充電対応のイヤーカフ型「EarFun Clip 2」が7987円

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【Amazonタイムセール】イヤーカフ型ワイヤレスイヤホン「EarFun Clip 2」をチェック！

EarFunのイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン「EarFun Clip 2」がAmazonでタイムセール中。参考価格9,990円から20％オフの7,987円で販売中。

「EarFun Clip 2」は、1万人以上の耳型データを基にC型ブリッジを改良したイヤーカフ型イヤホンだ。耳との接触面積を広げて圧力を分散するほか、伸縮やねじりで耳に合わせた調整もできる。さらに12mm径チタンコーティング振動板を搭載するなど、装着部分だけでなく、イヤホンとして肝心の音にもこだわった1台だ。

①12mm径振動板を搭載、3Dオーディオにも対応

12mm径チタンコーティング振動板とデュアル磁気回路を採用したダイナミックドライバーを搭載。Hi-ResオーディオやLDACに対応するほか、「Spatial Stage」による3Dオーディオ、BassSurge低音強化技術も備えている。

②最大40時間再生、10分の急速充電にも対応

イヤホン単体で最大11時間、充電ケースを併用すれば最大40時間の再生が可能。10分の充電で2.5時間使える急速充電に加え、ワイヤレス充電にも対応する。なお、LDAC使用時はイヤホン単体で最大6時間再生できる。

③4基マイクを搭載、物理ボタンで操作できる

4基のマイクとAI ENC（通話ノイズキャンセリング）を搭載し、周囲の雑音と声を検知して音声信号を解析・分離する。操作には物理ボタンを採用し、手袋を着けた状態でも使用可能。専用アプリからボタン設定を自分好みにカスタマイズできる。