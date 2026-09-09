Amazonセール情報大紹介！ 第2259回
10万4800円で、どこまで入ってる？ Ryzen 7に指紋認証、SDカードリーダーまで備えた「IdeaPad Slim 3」
2026年09月09日 20時00分更新
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【Amazonタイムセール】Lenovo 14型ノートPC「IdeaPad Slim 3（83K9003HJP）」をチェック！
Lenovoの14型ノートPC「IdeaPad Slim 3（83K9003HJP）」がAmazonでタイムセール中。過去価格154,800円から32％オフの104,800円で販売中。
Ryzen 7 8840HSに16GBメモリ、512GB SSDを組み合わせた「IdeaPad Slim 3」。14型WUXGAのIPS液晶を採用し、本体重量は約1.39kgだ。指紋認証やSDカードリーダーも備えているので、仕事用から普段使いまで、これ1台で幅広く使える。
①8コアRyzen 7、DDR5メモリは16GB
CPUは8コアのAMD Ryzen 7 8840HSで、動作周波数は3.3GHz、最大5.1GHz。グラフィックスにはAMD Radeon 780Mを採用する。メモリはDDR5-5600の16GB、ストレージはPCIe NVMe/M.2接続の512GB SSDを搭載する。
②14型WUXGA液晶、本体重量は約1.39kg
ディスプレーは14.0型WUXGAのIPS液晶で、解像度は1920×1200ドット。縦横比16：10の非光沢タイプを採用する。本体重量は約1.39kg。バッテリー駆動時間は動画再生時で約7.8時間、アイドル時で約12.6時間となっている。
③PD対応Type-C、カメラにはシャッター
USB Type-CはPower DeliveryとDisplayPort出力に対応。USB Type-A×2とHDMIも備える。前面にはHD 720pカメラを搭載し、プライバシーシャッター付き。Wi-Fi 6とBluetooth 5.3にも対応し、4-in-1メディアカードリーダーを装備する。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 7 8840HS
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレー】14.0型WUXGA（1920×1200ドット）IPS、非光沢
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