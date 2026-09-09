W-iFi 7を持ち歩ける！ 4G／5Gテザリングにも対応するASUS「RT-BE3600 Go」が23％オフの1万8000円

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【Amazonで割引中】ASUS トラベルルーター「RT-BE3600 Go」をチェック！

ASUSのトラベルルーター「RT-BE3600 Go」がAmazonで割引対象。参考価格23,454円から23％オフの18,000円で販売中。

家に置いて使うだけでなく、旅行や出張にも持ち出せるのがこのルーターの魅力。ASUSの「RT-BE3600 Go」は、公共Wi-Fiやスマホの回線など、その場所で使えるネット回線を利用できるトラベルルーターだ。自宅から旅先まで、1台を使い回せるのがうれしい。

①最大3600Mbps、2.5Gbps WANも搭載

Wi-Fi 7（802.11be）に対応し、5GHz帯で最大2882Mbps、2.4GHz帯で最大688Mbps、合計最大3600Mbpsの通信速度に対応。4K-QAMやMLOもサポートし、2.5Gbps WANポートを1基備える。

②公共Wi-Fi対応、設定切り替えもワンタッチ

公共Wi-Fi（WISP）モードに対応し、旅行・仕事・家庭で使えるトライモード接続に対応。ネットワーク設定はワンタッチ機能スイッチで切り替えられる。USB-C PDにも対応し、モバイルバッテリーや車載充電器から給電できる。

③AiMesh対応、VPNやセキュリティーも利用可能

複数のASUS製Wi-Fiルーターを組み合わせる「AiMesh」に対応し、異なるモデルのASUS製ルーターを組み合わせたメッシュWi-Fiも構築できる。VPNは最大30のサービスプロバイダーに対応し、悪意あるウェブサイトのブロックなどのセキュリティー機能も備える。