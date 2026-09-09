Amazonセール情報大紹介！ 第2256回
車の充電ケーブル、出しっぱなしにしなくていい！ Ankerの巻取り式車載充電器が3190円
2026年09月09日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Anker Nano Car Charger（75W, 巻取り式 USB-Cケーブル）をチェック！
Ankerの車載充電器「Nano Car Charger」がAmazonでタイムセール中。参考価格3,990円から20％オフの3,190円で販売中。
約70cmの巻取り式USB-Cケーブルを内蔵し、使わないときは本体に収納できる。内蔵ケーブルは最大45W、USB-Cポートは最大30Wに対応し、2台同時なら合計最大75Wで充電可能。車内の充電ケーブルをすっきり収めながら、スマホだけでなくMacBook Airの充電にも使える一台だ。
①約70cmのケーブルを巻き取って収納
約70cmのUSB-Cケーブルを本体に内蔵し、使わないときは巻き取って収納できる。USB PDに対応した内蔵ケーブルは最大45W出力に対応。スマートフォンだけでなく、MacBook Airの充電にも使用できる。
②2台同時充電で合計最大75Wに対応
内蔵ケーブルとは別に、最大30W出力に対応するUSB-Cポートを1基装備。最大45Wの内蔵ケーブルと組み合わせることで、2台同時に充電できる。合計最大出力は75Wとなっている。
③12V・24V対応で約77gの小型ボディー
本体サイズは約100×50×29mm、重量は約77g。シガーソケットから給電する車載充電器で、入力は12V/8Aと24V/4Aに対応する。
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