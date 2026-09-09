Amazonセール情報大紹介！ 第2255回
15機能を詰め込んで1万3990円！ キャスターが外せて3通りに開くスーツケースがタイムセール中
2026年09月09日 15時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】C.jutro スーツケース「FRONTIER」Sサイズ40Lをチェック！
C.jutroのスーツケース「FRONTIER」Sサイズ40LがAmazonでタイムセール対象。参考価格15,980円から12％オフの13,990円で販売中。
C.jutroの「FRONTIER Sサイズ」は、開閉やキャスターに加え、収納や移動中に使える機能も備えた40Lモデル。容量を最大20％拡張でき、USBポートやスマホホルダー、ドリンクホルダー、荷物フックなども装備する。開閉から収納、移動中に使える機能まで1台にまとめているのが特徴だ。
①脱着キャスター＋縦型サスペンション
キャスターには特許出願中の「UltraCush Caster2」を採用。縦型サスペンションで段差の衝撃を吸収するほか、ワンタッチで取り外して水洗いできる。ウレタン素材を使用し、キャスターロックも備えている。
②立てたまま出し入れ＋最大20％拡張
フロントオープン、ダイレクトイン、横開きに対応し、スーツケースを立てたまま荷物を出し入れできる。ファスナー操作で容量を最大20％拡張でき、拡張部分には立てた状態で使える隠しポケットも備えている。
③両面収納＋濡れ物を分けられるポケット
内部は両面収納に対応し、ファスナー仕切りとXバンドを備えている。乾湿分離ポケットやバッテリーポケットも装備し、荷物を分けて収納できる構造。不正防止ファスナーとTSAロックも採用している。
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