Amazonセール情報大紹介！ 第2254回
Amazonで33％オフ！ Snapdragon X Elite搭載「Surface Laptop」が18万円台
2026年09月08日 18時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】マイクロソフト 13.8型ノートPC「Surface Laptop」をチェック！
マイクロソフトの13.8型ノートPC「Surface Laptop」がAmazonで割引対象。参考価格279,180円から33％オフの187,087円で販売中。
Snapdragon X Eliteを搭載した「Surface Laptop」は、Qualcomm Hexagon NPUも備えたCopilot+ PC。13.8型のPixelSense Flowタッチスクリーンは最大120Hzに対応し、本体は1.34kgとなっている。ローカルビデオ再生は最大20時間。これだけそろったSurfaceが18万円台。この割引価格、ちょっと気にならない？
①秒速45兆回のNPU＋Copilot+ PC
Qualcomm Hexagon NPUを搭載し、45兆回の操作を秒速で実行。Snapdragon X Eliteを採用したCopilot+ PCで、Windows 11 Homeを搭載する。16GBメモリと512GB SSDを組み合わせた構成だ。
②120Hzタッチ液晶＋3：2の画面
13.8型PixelSense Flowタッチスクリーンは2304×1536ドットで、最大120Hzに対応。アスペクト比は3：2で、10点マルチタッチやDolby Vision IQ、Gorilla Glass 5も採用する。
③1080pカメラ＋Dolby Atmos対応
フロントには1080p Full HD撮影に対応するSurface Studioカメラを搭載。Windows Studio EffectsやWindows Hello顔認証に対応し、Dolby Atmos対応Omnisonicスピーカーとデュアルファーフィールドスタジオマイクも備える。
製品スペック
【CPU】Snapdragon X Elite
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレー】13.8型PixelSense Flowタッチスクリーン（2304×1536ドット、最大120Hz）
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