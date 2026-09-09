51％オフで4490円！ 風呂上がりに乗ると下から風が吹き上がるTHANKO「のれせん2」

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【Amazonタイムセール】THANKO「お風呂あがり全身爽快乗れる扇風機 のれせん2」をチェック！

THANKOの「お風呂あがり全身爽快乗れる扇風機 のれせん2」がAmazonで割引対象。参考価格9,073円から51％オフの4,490円で販売中。

THANKOの「のれせん2」は、片足を乗せるだけで自動的に送風が始まる扇風機。下から吹き上がる風を立ったまま受けられ、お風呂上がりやドライヤー中の暑さ対策に使える。お風呂から出たらそのまま乗って涼める、ちょっと変わった使い方の一台だ。

①乗っている間だけ送風、10分連続も選べる

乗っている間だけ風が出るモードに加え、一度乗ると10分間連続で運転するモードを搭載。風量は強・中・弱の3段階から選べ、モードと風量はワンタッチで切り替えられる。お風呂上がりだけでなく、ドライヤー中の暑さ対策にも使える。

②濡れた足でも使える、IPX2の防水性能

IPX2の防水性能を備え、お風呂上がりに濡れた足のまま乗ることができる。濡れた状態で風が当たることで、気化熱によって涼しく感じられる。完全防水ではないため本体の水洗いには対応しない。耐荷重は約120kgとなっている。

③高さ45mmの薄型、約950gのコンパクト設計

本体サイズは幅260×奥行270×高さ45mmで、重量は約950g。体重計とほぼ同等のサイズで、従来より薄型になり、乗る面は広くなっている。脱衣所にも置きやすく、使わないときには収納しやすい設計だ。