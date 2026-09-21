アスキーのSaaS格付けで、俺愛用の「Chatwork」がなぜか“C”評価。文句を言いたいぞ！

あの「Chatwork」が“C Tier”……だと？

僕の仕事、Chatworkがないと回らないんですよ。

朝起きてメッセージを確認して、返すべきメッセージにパッと返信。タスクを確認して、溜まっていれば処理。もう何年使っているのか分からないくらい、毎日の仕事に染み付いている。もはや、僕の日常的な連絡手段は、メールよりもChatworkなんです。

それなのに、TECH.ASCIIの編集部による格付け企画「SaaS最強Tierアンケート」では、まさかのC Tier。え？ 「普」だって？

……いやいや、僕にとっては「神」だよ。完全に、Sだよ。

Tierリストにラインアップされている他のSaaSを見てみれば、納得できる結果がけっこう多い。例えばZoom WorkplaceやSlackは「S Tier」。これらはとても便利なツールで、S Tierになるのは分かる。

でも、毎日使っている僕からしたら、Chatworkだって負けていない！ むしろ「数あるSaaSの中で、Chatoworkが一番使いやすいだろ！」とさえ思っている。

この評価には、僕は納得できないですね。（まあ、自分もメンバーではあるんだけど……）

いかがですか？ Chatworkユーザーの皆さん。

TECH.ASCII.jpと一緒に、最強の「Tier100選」を作ろう！

というわけで、ここからは読者の皆さんにお願いです。

TECH.ASCIIでは現在、編集部が厳選した100個のSaaSを対象に、「いま本当に使えるSaaS 100選」企画を実施しています。

事前に実施したアンケートと編集部の意見をもとに、100個のSaaSを4段階でTier分けしました。最高ランクの「S：神」から、「A：優秀」「B：良」「C：普」まで、このTier表を見れば、いま注目すべき有力なSaaSがパッと分かるというものです。

ただ、SaaSは実際に使う人や環境によっても評価が変わるもの。編集部だけで「これはS！」「これはB！」と決めるだけでは、見えてこない評価もきっとあるはずです。

そこで現在、このTier表を見た読者の皆さんから、実際にSaaSを使ってみた感想や評価を募集中です！

完全匿名で参加できる「SaaS最強Tierアンケート」に、ぜひご協力ください！ 毎日の仕事で助けられているSaaS、「これは手放せない」というSaaS。逆に、「もう使いたくない」と思ったSaaS。「俺のChatworkは絶対にSだろ！」というSaaSまで、皆さんのリアルな評価をぶつけてください。

いまなら、回答してくださった方の中から抽選で1万円分のAmazonギフト券も当たります。ぜひ「SaaS最強Tierアンケート」に参加して、100本のSaaSをあなたの目線で評価してください！ 皆さんの回答、お待ちしています！

生放送アーカイブもお見逃しなく！

そして、この読者アンケートと連動した生放送も、アスキーの公式YouTubeで先日配信しました。

「情シスのホンネで作る！『本当に使えるSaaS』最強Tier決定戦 SP・第2弾」と題して、現在実施中の読者アンケートに寄せられた声を紹介しながら、途中結果としてのTierを公開しているほか、編集部によるおすすめのSaaSも紹介しています。

アンケートへの参加とあわせて、ぜひこちらのアーカイブもチェックしてください！