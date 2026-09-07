開けば7.6型、閉じればパスポートサイズ！ iPadとiPhoneを統合する究極のデバイス「iPhone Duo」誕生

アップルは9日（現地時間）、折りたたみモデルの「iPhone Duo」を発表。予約は10月16日午後9時から、発売は10月23日となる。

また日本での価格も発表されている。

・256GB：36万4800円

・512GB：39万9800円

・1TB：46万9800円

・2TB：57万4800円

本体のカラーバリエーションはスターホワイトとナイトスカイの2色。

開いて7.6型、閉じて5.4型というサイズ感

iPhone Duoは、同社として初めてラインナップに加わる折りたたみスマートフォン。本体を閉じた状態では5.4型の外側画面を使用でき、片手で扱いやすいパスポートに近いサイズ感で持ち運べる。本体を開くと7.6型の大画面になり、従来の最上位モデルよりも広い表示領域を実現する。外側と内側の画面は共通のアスペクト比に揃えられており、開閉を切り替えても表示内容の比率が保たれる。

折りたたみ構造と耐久性の進化

折りたたみスマホで課題となりやすい画面の折り目や映り込みに対しては、光の反射を抑える特殊な表面仕上げが施されている。内側の画面を開いた際には、インカメラが画面下に隠れる構造を採用しており、視界を遮る切り欠きが存在しない。

フレーム素材には軽量で頑丈なチタンが使われ、100以上の部品で構成されたヒンジによって滑らかな開閉動作を実現している。折り曲げ時の圧力を逃がす内部構造や強化ガラスの採用により、日常生活での傷や衝撃に対する耐久性も高められている。側面ボタンには指紋認証機能が備わっており、本体が開いていても閉じていても素早く画面を解除できる。

折りたたみ形状を生かしたカメラ機能

背面には4800万画素のメインカメラと超広角カメラが配置されており、高精細な写真撮影や2倍相当のズーム撮影に対応する。折りたたみ構造を活用した独自の撮影機能が特徴であり、被写体側が外側画面で写り具合を確認できる機能や、ポーズを検知して自動で撮影する機能が組み込まれている。

また、本体を折り曲げて自立させることができるため、三脚を使わずに机や台に置いた状態で動画撮影やビデオ通話ができる点も実用的。

処理性能はiPhone 18 Proと同じ

バッテリーと操作感の工夫

SoCにはA20 Proチップが搭載され、熱を効率よく逃がす冷却機構を組み合わせることで、負荷のかかる作業でも安定した性能を発揮する。本体の左右にバッテリーを分配した構造と、物理カードを排したeSIM専用設計により、十分なバッテリー駆動時間を確保している。

搭載されるiOS 27は折りたたみに合わせて最適化されており、画面を2分割して2つのアプリを同時に操作するマルチタスク機能や、置いておくだけで時計や各種情報を表示する置き時計モードなどが利用可能である。