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折りたたみiPhoneは「iPhone Duo」！ iPhone 18 Pro＆iPhone Duo徹底特集 第4回

アップル、折りたたみモデルの「iPhone Duo」を発表

2026年09月10日 03時05分更新

文● スピーディー末岡　編集●ASCII

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　アップルは今日9日（現地時間）、折りたたみモデルの「iPhone Duo」を発表した。価格は1999ドル～、10月16日予約開始、23日に発売する。

　パスポートサイズの本体や、ペン対応など、今までにない要素が取り入れられている。IP68の防水防塵にも対応。

　端末の詳細はのちほど掲載する。

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