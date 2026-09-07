折りたたみiPhoneは「iPhone Duo」！ iPhone 18 Pro＆iPhone Duo徹底特集 第4回
アップル、折りたたみモデルの「iPhone Duo」を発表
2026年09月10日 03時05分更新
アップルは今日9日（現地時間）、折りたたみモデルの「iPhone Duo」を発表した。価格は1999ドル～、10月16日予約開始、23日に発売する。
パスポートサイズの本体や、ペン対応など、今までにない要素が取り入れられている。IP68の防水防塵にも対応。
端末の詳細はのちほど掲載する。
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