iPhone Duo＆iPhone 18 Proと過去のほぼ全部のiPhoneを詳細表でスペック比較！

“折りたたみiPhone”の「iPhone Duo」に、バーガンディのカラーも美しい「iPhone 18 Pro／Pro Max」が登場したApple Event。iPhone 18 Pro／Pro Maxには可変絞りの広角レンズが搭載されたほか、急速充電が強化されるなど、細かな進化点は多数。

そこで本記事では今回発表された3モデルを始め、過去のほぼすべてのiPhoneを詳細なスペック表で比較する。

本体サイズはiPhone 17 Proと同じも

CPU、カメラ、モデム、バッテリーと強化のiPhone 18 Pro

まずはiPhone 18 Proから。iPhone 17 Proでデザインを大きく変更したので、今回は外見上の変化点は少なめ。後述するようにバッテリー駆動時間は長くなっているが、厚みも含めて、本体サイズはまったく同じとなっている（重量は増している）。

進化点の1つ目が、最新CPU「A20 Pro」の搭載。まさしく世界最先端の半導体製造ラインであるTSMC 2nmプロセスで製造し、6コアCPUは20％、6コア→7コアになったGPUは40％、30コア→32コアになったNeural Engineは最大2倍のそれぞれ性能アップ。メモリーの帯域幅も50％向上。また、排熱性能も強化ており、高負荷時の性能は40％アップとしている。

続いては話題のカメラ。広角レンズに光を取り込む量を変更できる可変絞り機構を導入している。これは噂されていたPro Maxだけでなく、通常のProの両方に搭載されている。

F値で1.48/1.8/2.8/4.0の4段階で変更可能。日常で効果を発揮しそうな例を挙げると、食事を撮るような場面。大きなお皿の料理をアップで撮ろうとすると、センサーが大きい分、手前だけしかピントが合わない（お皿の半分がボケてる）こともあったが、それも簡単になくすことができる。

スペック上に現われない部分では、Proモデルでもモバイル通信用モデムにアップル製チップを採用（17 Proではクアルコム製）。iPhone Airに搭載された「C1X」をさらに進化させた「C2」で消費電力を15％削減。Wi-Fi／Bluetooth用にも同じくアップル製の「N1」を採用している。

注目はバッテリーで、ビデオ再生でiPhone 18 Proでは最大36時間、iPhone 18 Pro Maxでは最大45時間と後者は過去最大（17 Proではそれぞれ最大33時間と最大39時間）。本体の厚みが変わってないことから、主にCPUの省電力性による効果と見込まれる。急速充電も強化され、60W以上のUSB ACアダプタとの組み合わせで、約15分で最大50％充電が可能。さらに5分間の充電で約7時間のビデオ再生に対応するとしている。

カラバリも一新され、ブラック、シルバー、グレイシャー、バーガンディの4色。バーガンディは赤ワインの深い赤だ。

iPhone Duoはやや厚みも重量もあるが機能充実！

ペン対応にUDC、IP68の防水防塵対応 そしてTouch ID

iPhone Duoについては先行したAndroid機ほど薄型軽量ではないものの、機能の充実ぶりが目立つ。特にApple Pencil対応、インナーディスプレイの下側に埋めこまれたカメラ（アンダーディスプレイカメラ）、IP68の防水防塵対応、長いバッテリー駆動時間などが挙げられる。

カメラについては、広角＋超広角の2眼構成で標準モデルのiPhoneに近い組み合わせ。そして久々のTouch ID搭載（側面の電源ボタンに内蔵）のiPhoneということになる。iPhone Duoはスペックだけでは語れる製品ではないので、早く試してみたいところだ。

iPhone Duo iPhone 18

Pro iPhone 18

Pro Max 容量 256/512GB、1/2TB 256/512GB、1/2TB ディスプレイ 7.6型有機EL

5.4型有機EL

120Hz対応、常時表示 6.3型有機EL

120Hz対応

常時表示 6.9型有機EL

120Hz対応

常時表示 画面解像度 2670×1878ドット

1398×2034ドット 2622×1206

ドット 2868×1320

ドット 画素密度 430ppi／460ppi 460ppi 460ppi コントラスト比 200万:1 200万:1 最大輝度 1000ニト（標準）

1600ニト（HDR）

3000ニト（屋外） 1000ニト（標準）

1600ニト（HDR）

3000ニト（屋外） サイズ 164.6×117.8×5.2mm

84.1×117.8×11.3mm 71.9×150

×8.75mm 78×163.4

×8.75mm 重量 254g 211g 249g CPU A20 Pro(7コアGPU) A20 Pro(7コアGPU) カメラ 48メガ（広角）

＋48メガ（超広角）

／F値1.6、2.2 48メガ（広角）／F値1.48/1.8/2.8/4.0

＋48メガ（超広角）／F値2.2

＋48メガ（望遠4倍）／F値2.8

＋LiDAR インカメラ 12メガ／F値2.2（アウト）

1080p／F値1.8（インナー） 18メガ／F値1.9 手ぶれ補正 ○（広角：センサーシフト光学式） ○（広角／望遠：センサーシフト光学式） アクションボタン × ○ カメラコントロール ○ ○ 生体認証 ○（指紋） ○（顔） 5G対応 サブ6（n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20

/n25/n26/n28/n29/n30/n38/n40/n41/n48

/n53/n66/n70/n71/n75/n77/n78/n79） 4G対応周波数 1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/14/17/18

/19/20/21/25/26/28/29/30/32/66/71/106

/34/38/39/40/41/42/48/53 Wi-Fi Wi-Fi 7（2×2 MIMO） 防水防塵 ○（IP68） ○（IP68） FeliCa ○ ○ SIMサイズ eSIM×2 eSIM×2 コネクタ USB-C（10Gbps）

画面出力対応 USB-C（10Gbps）

画面出力対応 バッテリー駆動

（通常／ビデオ

／ストリーミング） 24時間

／44時間（31時間）

／37時間（26時間） 24時間

／36時間

／33時間 30時間

／45時間

／40時間 ワイヤレス充電 ○（25W MagSafe、Qi2） ○（25W MagSafe、Qi2） 急速充電 60W（20分で最大50％） 60W（15分で最大50％） カラバリ ナイトスカイ、スターホワイト ブラック、シルバー、グレイシャー、バーガンディ

iPhone 17 iPhone Air iPhone 17

Pro iPhone 17

Pro Max 容量 256/512GB 256/512GB

1TB 256/512GB

1TB 256/512GB

1/2TB ディスプレイ 6.3型有機EL

120Hz対応

常時表示 6.5型有機EL

120Hz対応

常時表示 6.3型有機EL

120Hz対応

常時表示 6.9型有機EL

120Hz対応

常時表示 画面解像度 2622×1206

ドット 2736×1260

ドット 2622×1206

ドット 2868×1320

ドット 画素密度 460ppi 460ppi 460ppi 460ppi コントラスト比 200万:1 200万:1 200万:1 最大輝度 1000ニト

（標準）

1600ニト

（HDR）

3000ニト

（屋外） 1000ニト

（標準）

1600ニト

（HDR）

3000ニト

（屋外） 1000ニト（標準）

1600ニト（HDR）

3000ニト（屋外） サイズ 71.5×149.6

×7.95mm 74.7×156.2

×5.64mm 71.9×150

×8.75mm 78×163.4

×8.75mm 重量 177g 165g 206g 233g CPU A19 A19 Pro

(5コアGPU) A19 Pro

(6コアGPU) カメラ 48メガ

（広角）

＋48メガ

（超広角）

／F値1.6、2.2 48メガ（広角）

／F値1.6 48メガ（広角）

＋48メガ（超広角）

＋48メガ（望遠4倍）

／F値1.78、2.2、2.8

＋LiDAR インカメラ 18メガ

／F値1.9 18メガ

／F値1.9 18メガ／F値1.9 手ぶれ補正 ○（広角：センサーシフト光学式） ○（センサーシフト光学式） ○（広角／望遠：センサーシフト光学式） アクションボタン ○ ○ ○ カメラコントロール ○ ○ ○ 生体認証 ○（顔） ○（顔） ○（顔） 5G対応 サブ6（n1

/n2/n3/n5

/n7/n8/n12

/n14/n20/n25

/n26/n28/n29

/n30/n38/n40

/n41/n48/n53

/n66/n70/n71

/n75/n77

/n78/n79） サブ6（n1

/n2/n3/n5

/n7/n8/n12

/n20/n25/n26

/n28/n30/n38

/n40/n41/n48

/n66/n70/n75

/n77/n78/n79） サブ6（n1/n2/n3/n5

/n7/n8/n12/n14/n20

/n25/n26/n28/n29/n30

/n38/n40/n41/n48

/n53/n66/n70/n71

/n75/n77/n78/n79） 4G対応周波数 1/2/3/4/5/7

/8/11/12/13

/14/17/18/19

/20/21/25/26

/28/29/30/32

/66/71/34/38/

39/40/41

/42/48/53 1/2/3/4/5/7

/8/11/12/13

/17/18/19/20

/21/25/26/28

/30/32/66/34

/38/39/40/41

/42/48/53 1/2/3/4/5/7/8

/11/12/13/14/17/18

/19/20/21/25/26/28/

29/30/32/66/71

/34/38/39/40

/41/42/48/53 Wi-Fi Wi-Fi 7

（2×2 MIMO） Wi-Fi 7

（2×2 MIMO） Wi-Fi 7（2×2 MIMO） 防水防塵 ○（IP68） ○（IP68） FeliCa ○ ○ SIMサイズ eSIM×2 eSIM×2 eSIM×2 コネクタ USB-C（480Mbps）

画面出力対応 USB-C（480Mbps） USB-C（10Gbps）

画面出力対応 連続再生時間

（ビデオ

／ストリーミング） 30時間

／27時間 27時間

／22時間 33時間

／30時間 39時間

／35時間 ワイヤレス充電 ○（25W MagSafe、Qi2） ○（20W MagSafe、Qi2） ○（25W MagSafe、Qi2） 急速充電 40W（20分で最大50％） 20W（30分で最大50％） 40W（30分で最大50％） カラバリ ブラック、ホワイト、ミストブルー、セージ、ラベンダー スペースブラック、クラウドホワイト、ライトゴールド、スカイブルー シルバー、コズミックオレンジ、ディープブルー

iPhone 16 iPhone 16

Plus iPhone 16

Pro iPhone 16

Pro Max 容量 128/256/512GB 128/256/512GB

1TB 256/512GB

1TB ディスプレイ 6.1型有機EL 6.7型有機EL 6.3型有機EL

120Hz対応

常時表示 6.9型有機EL

120Hz対応

常時表示 画面解像度 2556×1179

ドット 2796×1290

ドット 2622×1206

ドット 2868×1320

ドット 画素密度 460ppi 460ppi 460ppi 460ppi コントラスト比 200万:1 200万:1 最大輝度 1000ニト（標準）

1600ニト（HDR）

2000ニト（屋外） 1000ニト（標準）

1600ニト（HDR）

2000ニト（屋外） サイズ 71.6×147.6

×7.8mm 77.8×160.9

×7.8mm 71.5×149.6

×8.25mm 77.6×163

×8.25mm 重量 170g 199g 199g 227g CPU A18 A18 Pro カメラ 48メガ（広角）

＋12メガ（超広角）

／F値1.6、2.2 48メガ（広角）

＋48メガ（超広角）

＋12メガ（望遠5倍）

／F値1.78、2.2、2.8

＋LiDAR インカメラ 12メガ／F値1.9 12メガ／F値1.9 動画撮影 4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/240fps（アウト）

4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/120fps（イン） 4K HDR/120fps／4K/60fps

／フルHD/240fps（アウト）

4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/120fps（イン） 手ぶれ補正 ○（広角：センサーシフト光学式） ○（広角／望遠：センサーシフト光学式） 生体認証 ○（顔） ○（顔） 販売キャリア ドコモ、au、

ソフトバンク、楽天、

SIMフリー ドコモ、au、

ソフトバンク、楽天、

SIMフリー 5G対応 サブ6（n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n26/n28/n29/n30

/n38/n40/n41/n48/n53/n66/n70/n71/n75/n76/n77/n78/n79） 4G対応周波数 1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20

/21/25/26/28/29/30/32/66/71

/34/38/39/40/41/42/48/53 4G通信速度 ギガビット級

（4×4 MIMO） ギガビット級

（4×4 MIMO） Wi-Fi Wi-Fi 7（2×2 MIMO） Wi-Fi 7（2×2 MIMO） 防水防塵 ○（IP68） ○（IP68） FeliCa ○ ○ SIMサイズ nanoSIM＋eSIM

（eSIM×2） nanoSIM＋eSIM

（eSIM×2） コネクタ USB-C（480Mbps）

画面出力対応 USB-C（10Gbps）

画面出力対応 連続再生時間

（ビデオ

／ストリーミング

／音楽） 22時間

／18時間

／80時間 27時間

／24時間

／100時間 27時間

／22時間

／85時間 33時間

／29時間

／105時間 ワイヤレス充電 ○（25W MagSafe、Qi2） ○（25W MagSafe、Qi2） 急速充電 20W（30分で最大50％） 20W（30分で最大50％） カラバリ ブラック、ホワイト、ピンク、ティール、ウルトラマリン ブラックチタニウム、ホワイトチタニウム、ナチュラルチタニウム、デザートチタニウム

iPhone 15 iPhone 15

Plus iPhone 15

Pro iPhone 15

Pro Max 容量 128/256/512GB 128/256/512GB

1TB 256/512GB

1TB ディスプレイ 6.1型有機EL 6.7型有機EL 6.1型有機EL

120Hz対応

常時表示 6.7型有機EL

120Hz対応

常時表示 画面解像度 2556×1179

ドット 2796×1290

ドット 2556×1179

ドット 2796×1290

ドット 画素密度 460ppi 460ppi 460ppi 460ppi コントラスト比 200万:1 200万:1 最大輝度 1000ニト（標準）

1600ニト（HDR）

2000ニト（屋外） 1000ニト（標準）

1600ニト（HDR）

2000ニト（屋外） サイズ 71.6×147.6

×7.8mm 77.8×160.9

×7.8mm 70.6×146.6

×8.25mm 76.7×159.9

×8.25mm 重量 171g 201g 187g 221g CPU A16 Bionic A17 Pro カメラ 48メガ（広角）

＋12メガ（超広角）

／F値1.6、2.4 48メガ（広角）

＋12メガ

（超広角）

＋12メガ

（望遠3倍）

／F値1.78、2.2、2.8

＋LiDAR 48メガ（広角）

＋12メガ

（超広角）

＋12メガ

（望遠5倍）

／F値1.78、2.2、2.8

＋LiDAR インカメラ 12メガ／F値1.9 12メガ／F値1.9 動画撮影 4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/240fps（アウト）

4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/120fps（イン） 4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/240fps（アウト）

4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/120fps（イン） 手ぶれ補正 ○（広角：センサーシフト光学式） ○（広角／望遠：光学式、

広角は第2世代センサーシフト式も） 生体認証 ○（顔） ○（顔） 販売キャリア ドコモ、au、

ソフトバンク、楽天、

SIMフリー ドコモ、au、

ソフトバンク、楽天、

SIMフリー 5G対応 サブ6（n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n26/n28/n29/n30

/n38/n40/n41/n48/n53/n66/n70/n71/n77/n78/n79） 4G対応周波数 1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/14/17/18/19/20

/21/25/26/28/29/30/32/66/71

/34/38/39/40/41/42/46/48/53 4G通信速度 ギガビット級

（4×4 MIMO） ギガビット級

（4×4 MIMO） Wi-Fi Wi-Fi 6（2×2 MIMO） Wi-Fi 6E（2×2 MIMO） 防水防塵 ○（IP68） ○（IP68） FeliCa ○ ○ SIMサイズ nanoSIM＋eSIM

（eSIM×2） nanoSIM＋eSIM

（eSIM×2） コネクタ USB-C（480Mbps）

画面出力対応 USB-C（10Gbps）

画面出力対応 連続再生時間

（ビデオ

／ストリーミング

／音楽） 20時間

／16時間

／80時間 26時間

／20時間

／100時間 23時間

／20時間

／75時間 29時間

／25時間

／95時間 ワイヤレス充電 ○（15W MagSafe、Qi2） ○（15W MagSafe、Qi2） 急速充電 20W（30分で最大50％） 20W（30分で最大50％） カラバリ ブラック、ブルー、グリーン、イエロー、ピンク ブラックチタニウム、ホワイトチタニウム、ブルーチタニウム、ナチュラルチタニウム

iPhone 16e 第1世代

iPhone SE 第2世代

iPhone SE 第3世代

iPhone SE 容量 128/256/512GB 16/32/64/128GB 64/128/256GB 64/128/256GB ディスプレイ 6.1型有機EL 4型液晶 4.7型液晶 4.7型液晶 画面解像度 2532×1170

ドット 1136×640

ドット 1334×750

ドット 1334×750

ドット 画素密度 460ppi 326ppi 326ppi 326ppi コントラスト比 200万:1 800:1 1400:1 1400:1 最大輝度 800ニト

1200ニト(HDR) 500ニト 625ニト 625ニト サイズ 71.5×146.7

×7.8mm 58.6×123.8

×7.6mm 67.3×138.4

×7.3mm 67.3×138.4

×7.3mm 重量 167g 113g 148g 144g CPU A18 Apple A9 Apple A13 Apple A15 Apple Intelligence ○ × × × カメラ 48メガ(広角)

／F値1.6 12メガ(広角)

／F値2.2 12メガ(広角)

／F値1.8 12メガ(広角)

／F値1.8 インカメラ 12メガ

／F値1.9 1.2メガ

／F値2.4 7メガ

／F値2.2 7メガ

／F値2.2 動画撮影 4K HDR/60fps

／4K/60fps

／フルHD/240fps

(アウト)

4K HDR/60fps

／4K/60fps

／フルHD/120fps

(イン) 4K/30fps

／フルHD/60fps

（アウト）、

HD（イン） 4K/60fps

／フルHD/240fps

（アウト）、

フルHD/30fps

（イン） 4K/60fps

／フルHD/240fps

（アウト）、

フルHD/30fps

（イン） 手ぶれ補正 ○（光学式） ○ ○（光学式） ○（光学式） 生体認証 ○(顔) ○（指紋） ○（指紋） ○（指紋） 5G対応 サブ6

（n1/n2/n3

/n5/n7/n8

/n12/n20/n25

/n26/n28/n30

/n38/n40/n41

/n48/n53/n66

/n70/n75/n76

/n77/n78/n79） ― ― サブ6（n1/n2

/n3/n5/n7

/n8/n12/n20

/n25/n28/n30

/n38/n40/n41

/n48/n66/n77

/n78/n79） 4G対応周波数 1/2/3/4

/5/7/8/12

/13/17/18/19/

20/25/26/28

/30/32/66/34

/38/39/40

/41/42/48/53 1/2/3/4

/5/7/8/12

/17/18/19

/20/25/26/28

/38/39/40/41 1/2/3/4

/5/7/8/11

/12/13/17/18

/19/20/21/25

/26/28/29/30

/32/66/34/38

/39/40/41

/42/46/48 1/2/3/4

/5/7/8/11

/12/13/17/18

/19/20/21/25

/26/28/30/32

/66/34/38/39

/40/41/42

/46/48 最大通信速度 ギガビット級

(4×4 MIMO) 下り150Mbps ギガビット級

(2×2 MIMO) 2×2 MIMO Wi-Fi Wi-Fi 6

(2×2 MIMO) a/b/g/n/ac

(2.4／5GHz) Wi-Fi 6

(2×2 MIMO) Wi-Fi 6

(2×2 MIMO) 防水防塵 ○(IP68) × ○（IP67） ○（IP67） FeliCa ○ × ○ ○ SIMサイズ nanoSIM＋eSIM

(eSIM×2) nanoSIM nanoSIM＋eSIM nanoSIM＋eSIM

(eSIM×2) コネクタ USB-C

(480Mbps) Lightning Lightning Lightning 連続再生時間

（ビデオ／ストリーミング/音楽） 26時間

／21時間

／90時間 13時間

――

／50時間 13時間

／8時間

／40時間 15時間

／10時間

／50時間 ワイヤレス充電 ○（Qi） × ○（Qi） ○（Qi） カラバリ ブラック、ホワイト シルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールド ブラック、

ホワイト、

PRODUCT RED、

ホワイト スターライト、

ミッドナイト、

PRODUCT RED

iPhone 14 iPhone 14

Plus iPhone 14

Pro iPhone 14

Pro Max 容量 128/256/512GB 128/256/512GB、1TB ディスプレイ 6.1型有機EL 6.7型有機EL 6.1型有機EL

120Hz対応

常時表示 6.7型有機EL

120Hz対応

常時表示 画面解像度 2532×1170

ドット 2778×1284

ドット 2556×1179

ドット 2796×1290

ドット 画素密度 460ppi 458ppi 460ppi 460ppi コントラスト比 200万:1 200万:1 最大輝度 800ニト（標準）

1200ニト（HDR） 1000ニト（標準）

1600ニト（HDR）

2000ニト（屋外） サイズ 71.5×146.7

×7.8mm 78.1×160.8

×7.8mm 71.5×147.5

×7.85mm 77.6×160.7

×7.85mm 重量 172g 203g 206g 240g CPU A15 Bionic（5コアGPU） A16 Bionic カメラ 12メガ（広角）

＋12メガ（超広角）

／F値1.5、2.4 48メガ（広角）

＋12メガ（超広角、マクロ）

＋12メガ（望遠3倍）

／F値1.78、2.2、2.8

＋LiDAR インカメラ 12メガ／F値1.9 12メガ／F値1.9 動画撮影 4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/240fps（アウト）

4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/120fps（イン） 4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/240fps（アウト）

4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/120fps（イン） 手ぶれ補正 ○（光学式、広角はセンサーシフト式も） ○（光学式：広角／望遠、

広角はセンサーシフト式も） 生体認証 ○（顔） ○（顔） 販売キャリア ドコモ、au、

ソフトバンク、楽天、

SIMフリー ドコモ、au、

ソフトバンク、楽天、

SIMフリー 5G対応 サブ6（n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n26/n28/n29/n30

/n38/n40/n41/n48/n53/n66/n70/n71/n77/n78/n79） 4G対応周波数 1/2/3/4/5/7/8/11/12/13

/14/17/18/19/20/21/25/26/28

/29/30/32/66/71/34/38/39

/40/41/42/46/48/53 4G通信速度 ギガビット級

（4×4 MIMO） ギガビット級

（4×4 MIMO） Wi-Fi Wi-Fi 6（2×2 MIMO） Wi-Fi 6（2×2 MIMO） 防水防塵 ○（IP68） ○（IP68） FeliCa ○ ○ SIMサイズ nanoSIM＋eSIM

（eSIM×2） nanoSIM＋eSIM

（eSIM×2） コネクタ Lightning Lightning 連続再生時間

（ビデオ

／ストリーミング

／音楽） 20時間

／16時間

／80時間 26時間

／20時間

／100時間 23時間

／20時間

／75時間 29時間

／25時間

／95時間 ワイヤレス充電 ○（MagSafe、Qi） ○（MagSafe、Qi） 急速充電 20W（30分で最大50％） 20W（30分で最大50％） カラバリ ミッドナイト、パープル、スターライト、PRODUCT(RED)、ブルー、イエロー スペースブラック、シルバー、ゴールド、ディープパープル

iPhone 13

mini iPhone 13 iPhone 13

Pro iPhone 13

Pro Max 容量 128/256/512GB 128/256/512GB、1TB ディスプレイ 5.4型有機EL 6.1型有機EL 6.1型有機EL

120Hz対応 6.7型有機EL

120Hz対応 画面解像度 2340×1080

ドット 2532×1170

ドット 2532×1170

ドット 2778×1284

ドット 画素密度 476ppi 460ppi 460ppi 458ppi コントラスト比 200万:1 200万:1 最大輝度 800ニト（標準）

1200ニト（HDR） 1000ニト（標準）

1200ニト（HDR） サイズ 64.2×131.5

×7.65mm 71.5×146.7

×7.65mm 71.5×146.7

×7.65mm 78.1×160.8

×7.65mm 重量 140g 173g 203g 238g CPU A15 Bionic（4コアGPU） A15 Bionic（5コアGPU） カメラ 12メガ（広角）

＋12メガ（超広角）

／F値1.6、2.4 12メガ（広角）

＋12メガ（超広角）

＋12メガ（望遠3倍）

／F値1.5、1.8、2.8

＋LiDAR インカメラ 12メガ／F値2.2 12メガ／F値2.2 動画撮影 4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/240fps（アウト）

4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/120fps（イン） 4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/240fps（アウト）

4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/120fps（イン） 手ぶれ補正 ○（光学式、広角はセンサーシフト式も） ○（光学式：広角／望遠、

広角はセンサーシフト式も） 生体認証 ○（顔） ○（顔） 販売キャリア ドコモ、au、

ソフトバンク、楽天、

SIMフリー ドコモ、au、

ソフトバンク、楽天、

SIMフリー 5G対応 サブ6（n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n29/n30

/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79） 4G対応周波数 1/2/3/4/5/7/8/11/12/13

/14/17/18/19/20/21/25/26/28

/29/30/32/66/71/34/38/39

/40/41/42/46/48 4G通信速度 ギガビット級

（4×4 MIMO） ギガビット級

（4×4 MIMO） Wi-Fi Wi-Fi 6（2×2 MIMO） Wi-Fi 6（2×2 MIMO） 防水防塵 ○（IP68） ○（IP68） FeliCa ○ ○ SIMサイズ nanoSIM＋eSIM

（eSIM×2） nanoSIM＋eSIM

（eSIM×2） コネクタ Lightning Lightning 連続再生時間

（ビデオ

／ストリーミング

／音楽） 17時間

／13時間

／55時間 19時間

／15時間

／75時間 22時間

／20時間

／75時間 28時間

／25時間

／95時間 ワイヤレス充電 ○（MagSafe、Qi） ○（MagSafe、Qi） 急速充電 20W（30分で最大50％） 20W（30分で最大50％） カラバリ PRODUCT(RED)、スターライト、

ミッドナイト、ブルー、ピンク、グリーン グラファイト、ゴールド、

シルバー、シエラブルー、アルパイングリーン

iPhone 12

mini iPhone 12 iPhone 12

Pro iPhone 12

Pro Max 容量 64/128/256GB 128/256/512GB ディスプレイ 5.4型有機EL 6.1型有機EL 6.1型有機EL 6.7型有機EL 画面解像度 2340×1080

ドット 2532×1170

ドット 2532×1170

ドット 2778×1284

ドット 画素密度 476ppi 460ppi 460ppi 458ppi コントラスト比 200万:1 200万:1 最大輝度 625ニト（標準）

1200ニト（HDR） 800ニト（標準）

1200ニト（HDR） サイズ 64.2×131.5

×7.4mm 71.5×146.7

×7.4mm 71.5×146.7

×7.4mm 78.1×160.8

×7.4mm 重量 133g 162g 187g 226g CPU A14 Bionic A14 Bionic カメラ 12メガ（広角）

＋12メガ（超広角）

／F値1.6、2.4 12メガ（広角）

＋12メガ

（超広角）

＋12メガ

（望遠2倍）

／F値1.6、

2.4、2.0

LiDAR 12メガ（広角）

＋12メガ

（超広角）

＋12メガ

（望遠2.5倍）

／F値1.6、

2.4、2.2

LiDAR インカメラ 12メガ／F値2.2 12メガ／F値2.2 動画撮影 4K/60fps

／フルHD/240fps（アウト）

4K/60fps

／フルHD/120fps（イン） 4K HDR/60fps／4K/60fps

／フルHD/240fps（アウト）

4K HDR/30fps／4K/60fps

／フルHD/120fps（イン） 手ぶれ補正 ○（光学式、広角） ○（光学式、広角／望遠、

Maxの広角のみセンサーシフト式） 生体認証 ○（顔） ○（顔） 販売キャリア ドコモ、au、

ソフトバンク、楽天、

サブブランド、SIMフリー ドコモ、au、

ソフトバンク、楽天、

サブブランド、SIMフリー 5G対応 サブ6（n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28

/n38/n40/n41/n66/n71/n77/n78/n79） 4G対応周波数 1/2/3/4/5/7/8/11/12/13

/14/17/18/19/20/21/25/26/28

/29/30/32/66/71/34/38/39

/40/41/42/46/48 4G通信速度 ギガビット級

（4×4 MIMO） ギガビット級

（4×4 MIMO） VoLTE ○ ○ Wi-Fi Wi-Fi 6（2×2 MIMO） Wi-Fi 6（2×2 MIMO） 防水防塵 ○（IP68） ○（IP68） 3D Touch × × FeliCa ○ ○ SIMサイズ nanoSIM＋eSIM nanoSIM＋eSIM コネクタ Lightning Lightning 連続再生時間

（ビデオ

／ストリーミング

／音楽） 15時間

／10時間

／50時間 17時間

／11時間

／65時間 17時間

／11時間

／65時間 20時間

／12時間

／80時間 ワイヤレス充電 ○（MagSafe、Qi） ○（MagSafe、Qi） カラバリ ブラック、ホワイト、

PRODUCT(RED)、グリーン、

ブルー、パープル シルバー、グラファイト、

ゴールド、パシフィックブルー

iPhone 11 iPhone 11

Pro iPhone 11

Pro Max 容量 64/128/256GB 64/256/512GB ディスプレイ 6.1型液晶 5.8型有機EL 6.5型有機EL 画面解像度 1792×828

ドット 2436×1125

ドット 2688×1242

ドット 画素密度 326ppi 458ppi コントラスト比 1400:1 200万:1 サイズ 75.7×150.9

×8.3mm 71.4×144.0

×8.1mm 77.8×158.0

×8.1mm 重量 194g 188g 226g CPU Apple A13 Bionic カメラ 12メガ（広角）

＋12メガ

（超広角）

／F値1.8、2.4 12メガ（広角）

＋12メガ（超広角）

＋12メガ（望遠2倍）

／F値1.8、2.4、2.0 インカメラ 12メガ／F値2.2 動画撮影 4K/60fps／フルHD/240fps（アウト）、

4K/60fps／フルHD/120fps（イン） 手ぶれ補正 ○（光学式、広角） ○（光学式、広角／望遠） 生体認証 ○（顔） 販売キャリア ドコモ、au、ソフトバンク、

サブブランド、SIMフリー 4G対応周波数 1/2/3/4/5/7/8/11/12/13

/17/18/19/20/21/25/26/28

/29/30/32/66/34/38/39

/40/41/42/46/48 最大通信速度 ギガビット級

（2×2 MIMO） ギガビット級

（4×4 MIMO） VoLTE ○ Wi-Fi Wi-Fi 6（2×2 MIMO） 防水防塵 ○（IP68） 3D Touch × FeliCa ○ SIMサイズ nanoSIM＋eSIM コネクタ Lightning 連続再生時間

（ビデオ／音楽） 17時間

／65時間 18時間

／65時間 20時間

／80時間 ワイヤレス充電 ○（Qi） カラバリ ブラック、

グリーン、

イエロー、

パープル、

PRODUCT RED、

ホワイト ゴールド、スペースグレイ、

シルバー、ミッドナイトグリーン

iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR 容量 64/256/512GB 64/128/256GB ディスプレイ 5.8型有機EL 6.5型有機EL 6.1型液晶 画面解像度 2436×1125

ドット 2688×1242

ドット 1792×828

ドット 画素密度 458ppi 326ppi コントラスト比 100万:1 1400:1 サイズ 70.9×143.6

×7.7mm 77.4×157.5

×7.7mm 75.7×150.9

×8.3mm 重量 177g 208g 194g CPU Apple A12 Bionic カメラ 12メガ×2（広角＋望遠2倍）

／F値1.8、2.4 12メガ

／F値1.8 インカメラ 7メガ／F値2.2 動画撮影 4K/60fps、フルHD/240fps、フルHD/60fps（イン） 手ぶれ補正 ○（光学式） 生体認証 ○（顔） 販売キャリア ドコモ、au、ソフトバンク、SIMフリー 4G対応周波数

（ドコモ） 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）／800MHz（19）

／1.5GHz（21）／700MHz（28）／3.5GHz（42） 4G対応周波数

（au） 2.1GHz（1）／1.5GHz（11）／800MHz（18）

／700MHz（28）／WiMAX 2+（41）／3.5GHz（42） 4G対応周波数

（SB） 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）／900MHz（8）

／700MHz（28）／AXGP（41）／3.5GHz（42） 最大通信速度 ギガビット級（4×4 MIMO） VoLTE ○ Wi-Fi a/b/g/n/ac MIMO対応（2.4／5GHz） 防水防塵 ○（IP68） ○（IP67） 3D Touch ○ × FeliCa ○ SIMサイズ nanoSIM＋eSIM コネクタ Lightning 通話時間 20時間 25時間 25時間 ネット利用時間 12時間 13時間 15時間 連続再生時間

（ビデオ／音楽） 14時間

／60時間 15時間

／65時間 16時間

／65時間 ワイヤレス充電 ○（Qi） カラバリ ゴールド、スペースグレイ、シルバー イエロー、ホワイト、コーラル、ブラック、ブルー、PRODUCT RED

iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus 容量 64/256GB ディスプレイ 5.8型有機EL 4.7型液晶 5.5型液晶 画面解像度 2436×1125

ドット 1334×750

ドット 1920×1080

ドット 画素密度 458ppi 326ppi 401ppi コントラスト比 100万:1 1400:1 1300:1 サイズ 70.9×143.6

×7.7mm 67.3×138.4

×7.3mm 78.1×158.4

×7.5mm 重量 174g 148g 202g CPU Apple A11 Bionic カメラ 12メガ×2

(広角＋望遠2倍)

／F値1.8、2.4 12メガ

／F値1.8 12メガ×2

(広角＋望遠2倍)

／F値1.8、2.8 インカメラ 7メガ／F値2.2 動画撮影 4K/60fps、フルHD/240fps、フルHD（イン） 手ぶれ補正 ○（光学式） 生体認証 ○（顔） ○（指紋） 販売キャリア ドコモ、au、

ソフトバンク、

SIMフリー ドコモ、au、

ソフトバンク、サブブランド、

SIMフリー 4G対応周波数

（ドコモ） 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）／800MHz（19）

／1.5GHz（21）／700MHz（28）／3.5GHz（42） 4G対応周波数

（au） 2.1GHz（1）／1.5GHz（11）／800MHz（18）

／700MHz（28）／WiMAX 2+（41）／3.5GHz（42） 4G対応周波数

（SB） 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）／900MHz（8）

／700MHz（28）／AXGP（41）／3.5GHz（42） 最大通信速度 下り800Mbps VoLTE ○ Wi-Fi a/b/g/n/ac MIMO対応（2.4／5GHz） 防水防塵 ○ 3D Touch ○ FeliCa ○ SIMサイズ nanoSIM コネクタ Lightning 通話時間 21時間 14時間 21時間 ネット利用時間 12時間 12時間 13時間 連続再生時間

（ビデオ／音楽） 13時間

／60時間 13時間

／40時間 14時間

／60時間 ワイヤレス充電 ○（Qi） カラバリ スペースグレイ、シルバー ゴールド、シルバー、スペースグレイ、PRODUCT RED

iPhone 7 iPhone 7

Plus iPhone 6s iPhone 6s

Plus 容量 32/128/256GB 16/64/128GB ディスプレイ 4.7型液晶 5.5型液晶 4.7型液晶 5.5型液晶 画面解像度 1334×750

ドット 1920×1080

ドット 1334×750

ドット 1920×1080

ドット 画素密度 326ppi 401ppi 326ppi 401ppi コントラスト比 1400:1 1300:1 1400:1 1300:1 サイズ 67.1×138.3

×7.1mm 77.9×158.2

×7.3mm 67.1×138.3

×7.1mm 77.9×158.2

×7.3mm 重量 138g 188g 143g 192g CPU Apple A10 Fusion Apple A9 カメラ 12メガ

／F値1.8 12メガ×2

(広角＋望遠2倍)

／F値1.8、2.8 12メガ／F値2.2 インカメラ 7メガ／F値2.2 5メガ／F値2.2 動画撮影 4K/30fps、HD（イン） 4K/30fps、HD（イン） 手ぶれ補正 ○（光学式） ○ ○（光学式） 生体認証 ○（指紋） ○（指紋） 販売キャリア ドコモ、au、ソフトバンク、

サブブランド、SIMフリー ドコモ、au、ソフトバンク、

サブブランド、SIMフリー 4G対応周波数

（ドコモ） 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）

／1.5GHz（21）／800MHz（19） 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）

／800MHz（19） 4G対応周波数

（au） 2.1GHz（1）／1.5GHz（11）

／800MHz（18）

／WiMAX 2+（41） 2.1GHz（1）／800MHz（18）

／WiMAX 2+（41） 4G対応周波数

（SB） 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）

900MHz（8）／AXGP（41） 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）

900MHz（8）／AXGP（41） 最大通信速度 下り450Mbps 下り300Mbps VoLTE ○ ○ Wi-Fi a/b/g/n/ac MIMO対応

（2.4／5GHz） a/b/g/n/ac MIMO対応

（2.4／5GHz） 防水防塵 ○ × 3D Touch ○ ○ FeliCa ○ × SIMサイズ nanoSIM nanoSIM コネクタ Lightning Lightning 通話時間（3G） 14時間 21時間 14時間 24時間 連続待受時間 10日 16日 10日 16日 ネット利用時間

（3G／LTE） 12時間

／12時間 13時間

／13時間 10時間

／10時間 12時間

／12時間 連続再生時間

（ビデオ／音楽） 13時間

／40時間 14時間

／60時間 11時間

／50時間 14時間

／80時間 カラバリ ローズゴールド、

ゴールド、シルバー、

ブラック、ジェットブラック、

PRODUCT RED シルバー、ゴールド、

スペースグレイ、ローズゴールド

iPhone 6 iPhone 6

Plus iPhone 5s 容量 16/64/128GB 16/64/128GB ディスプレイ 4.7型液晶 5.5型液晶 4型液晶 画面解像度 1334×750

ドット 1920×1080

ドット 1136×640

ドット 画素密度 326ppi 401ppi 326ppi コントラスト比 1400:1 1300:1 800:1 サイズ 67×138.1

×6.9mm 77.8×158.1

×7.1mm 58.6×123.8

×7.6mm 重量 129g 172g 112g CPU Apple A8、M8 A7、M7 カメラ 8メガ／F値2.2 8メガ

／F値2.2 インカメラ 1.2メガ／F値2.2 1.2メガ

／F値2.4 動画撮影 フルHD/60fps、

HD（イン） フルHD/30fps、

HD（イン） 手ぶれ補正 ○ ○（光学式） ○ 生体認証 ○（指紋） ○（指紋） 販売キャリア ドコモ、au、

ソフトバンク、

SIMフリー ドコモ、au、

ソフトバンク、

Y!mobile、

UQ mobile、

SIMフリー 4G対応周波数

（ドコモ） 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）

／800MHz（19） 2.1GHz（1）

／1.8GHz（3）

／800MHz（19） 4G対応周波数

（au） 2.1GHz（1）／800MHz（18）

／WiMAX 2+（41） 2.1GHz（1）

／800MHz（18） 4G対応周波数

（SB） 2.1GHz（1）／1.8GHz（3）

900MHz（8）／AXGP（41） 2.1GHz（1）

／1.8GHz（3）

900MHz（8） 最大通信速度 下り150Mbps 下り100Mbps VoLTE ○ × Wi-Fi a/b/g/n/ac

（2.4／5GHz） a/b/g/n

（2.4／5GHz） 防水防塵 × × 3D Touch × × FeliCa × × SIMサイズ nanoSIM nanoSIM コネクタ Lightning Lightning 通話時間（3G） 14時間 24時間 10時間 連続待受時間 10日 16日 10日 ネット利用時間

（3G／LTE） 10時間

／10時間 12時間

／12時間 8時間

／10時間 連続再生時間

（ビデオ／音楽） 11時間

／50時間 14時間

／80時間 10時間

／40時間 カラバリ シルバー、ゴールド、スペースグレイ シルバー、ゴールド、スペースグレイ