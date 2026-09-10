折りたたみiPhoneは「iPhone Duo」！ iPhone 18 Pro＆iPhone Duo徹底特集 第11回
iPhone Duo＆iPhone 18 Proと過去のほぼ全部のiPhoneを詳細表でスペック比較！
2026年09月10日 12時40分更新
“折りたたみiPhone”の「iPhone Duo」に、バーガンディのカラーも美しい「iPhone 18 Pro／Pro Max」が登場したApple Event。iPhone 18 Pro／Pro Maxには可変絞りの広角レンズが搭載されたほか、急速充電が強化されるなど、細かな進化点は多数。
そこで本記事では今回発表された3モデルを始め、過去のほぼすべてのiPhoneを詳細なスペック表で比較する。
本体サイズはiPhone 17 Proと同じも
CPU、カメラ、モデム、バッテリーと強化のiPhone 18 Pro
まずはiPhone 18 Proから。iPhone 17 Proでデザインを大きく変更したので、今回は外見上の変化点は少なめ。後述するようにバッテリー駆動時間は長くなっているが、厚みも含めて、本体サイズはまったく同じとなっている（重量は増している）。
進化点の1つ目が、最新CPU「A20 Pro」の搭載。まさしく世界最先端の半導体製造ラインであるTSMC 2nmプロセスで製造し、6コアCPUは20％、6コア→7コアになったGPUは40％、30コア→32コアになったNeural Engineは最大2倍のそれぞれ性能アップ。メモリーの帯域幅も50％向上。また、排熱性能も強化ており、高負荷時の性能は40％アップとしている。
続いては話題のカメラ。広角レンズに光を取り込む量を変更できる可変絞り機構を導入している。これは噂されていたPro Maxだけでなく、通常のProの両方に搭載されている。
F値で1.48/1.8/2.8/4.0の4段階で変更可能。日常で効果を発揮しそうな例を挙げると、食事を撮るような場面。大きなお皿の料理をアップで撮ろうとすると、センサーが大きい分、手前だけしかピントが合わない（お皿の半分がボケてる）こともあったが、それも簡単になくすことができる。
スペック上に現われない部分では、Proモデルでもモバイル通信用モデムにアップル製チップを採用（17 Proではクアルコム製）。iPhone Airに搭載された「C1X」をさらに進化させた「C2」で消費電力を15％削減。Wi-Fi／Bluetooth用にも同じくアップル製の「N1」を採用している。
注目はバッテリーで、ビデオ再生でiPhone 18 Proでは最大36時間、iPhone 18 Pro Maxでは最大45時間と後者は過去最大（17 Proではそれぞれ最大33時間と最大39時間）。本体の厚みが変わってないことから、主にCPUの省電力性による効果と見込まれる。急速充電も強化され、60W以上のUSB ACアダプタとの組み合わせで、約15分で最大50％充電が可能。さらに5分間の充電で約7時間のビデオ再生に対応するとしている。
カラバリも一新され、ブラック、シルバー、グレイシャー、バーガンディの4色。バーガンディは赤ワインの深い赤だ。
iPhone Duoはやや厚みも重量もあるが機能充実！
ペン対応にUDC、IP68の防水防塵対応 そしてTouch ID
iPhone Duoについては先行したAndroid機ほど薄型軽量ではないものの、機能の充実ぶりが目立つ。特にApple Pencil対応、インナーディスプレイの下側に埋めこまれたカメラ（アンダーディスプレイカメラ）、IP68の防水防塵対応、長いバッテリー駆動時間などが挙げられる。
カメラについては、広角＋超広角の2眼構成で標準モデルのiPhoneに近い組み合わせ。そして久々のTouch ID搭載（側面の電源ボタンに内蔵）のiPhoneということになる。iPhone Duoはスペックだけでは語れる製品ではないので、早く試してみたいところだ。
|iPhone Duo
|iPhone 18
Pro
|iPhone 18
Pro Max
|容量
|256/512GB、1/2TB
|256/512GB、1/2TB
|ディスプレイ
|7.6型有機EL
5.4型有機EL
120Hz対応、常時表示
|6.3型有機EL
120Hz対応
常時表示
|6.9型有機EL
120Hz対応
常時表示
|画面解像度
|2670×1878ドット
1398×2034ドット
|2622×1206
ドット
|2868×1320
ドット
|画素密度
|430ppi／460ppi
|460ppi
|460ppi
|コントラスト比
|200万:1
|200万:1
|最大輝度
|1000ニト（標準）
1600ニト（HDR）
3000ニト（屋外）
|1000ニト（標準）
1600ニト（HDR）
3000ニト（屋外）
|サイズ
|164.6×117.8×5.2mm
84.1×117.8×11.3mm
|71.9×150
×8.75mm
|78×163.4
×8.75mm
|重量
|254g
|211g
|249g
|CPU
|A20 Pro(7コアGPU)
|A20 Pro(7コアGPU)
|カメラ
|48メガ（広角）
＋48メガ（超広角）
／F値1.6、2.2
|48メガ（広角）／F値1.48/1.8/2.8/4.0
＋48メガ（超広角）／F値2.2
＋48メガ（望遠4倍）／F値2.8
＋LiDAR
|インカメラ
|12メガ／F値2.2（アウト）
1080p／F値1.8（インナー）
|18メガ／F値1.9
|手ぶれ補正
|○（広角：センサーシフト光学式）
|○（広角／望遠：センサーシフト光学式）
|アクションボタン
|×
|○
|カメラコントロール
|○
|○
|生体認証
|○（指紋）
|○（顔）
|5G対応
|サブ6（n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20
/n25/n26/n28/n29/n30/n38/n40/n41/n48
/n53/n66/n70/n71/n75/n77/n78/n79）
|4G対応周波数
|1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/14/17/18
/19/20/21/25/26/28/29/30/32/66/71/106
/34/38/39/40/41/42/48/53
|Wi-Fi
|Wi-Fi 7（2×2 MIMO）
|防水防塵
|○（IP68）
|○（IP68）
|FeliCa
|○
|○
|SIMサイズ
|eSIM×2
|eSIM×2
|コネクタ
|USB-C（10Gbps）
画面出力対応
|USB-C（10Gbps）
画面出力対応
|バッテリー駆動
（通常／ビデオ
／ストリーミング）
|24時間
／44時間（31時間）
／37時間（26時間）
|24時間
／36時間
／33時間
|30時間
／45時間
／40時間
|ワイヤレス充電
|○（25W MagSafe、Qi2）
|○（25W MagSafe、Qi2）
|急速充電
|60W（20分で最大50％）
|60W（15分で最大50％）
|カラバリ
|ナイトスカイ、スターホワイト
|ブラック、シルバー、グレイシャー、バーガンディ
|iPhone 17
|iPhone Air
|iPhone 17
Pro
|iPhone 17
Pro Max
|容量
|256/512GB
|256/512GB
1TB
|256/512GB
1TB
|256/512GB
1/2TB
|ディスプレイ
|6.3型有機EL
120Hz対応
常時表示
|6.5型有機EL
120Hz対応
常時表示
|6.3型有機EL
120Hz対応
常時表示
|6.9型有機EL
120Hz対応
常時表示
|画面解像度
|2622×1206
ドット
|2736×1260
ドット
|2622×1206
ドット
|2868×1320
ドット
|画素密度
|460ppi
|460ppi
|460ppi
|460ppi
|コントラスト比
|200万:1
|200万:1
|200万:1
|最大輝度
|1000ニト
（標準）
1600ニト
（HDR）
3000ニト
（屋外）
|1000ニト
（標準）
1600ニト
（HDR）
3000ニト
（屋外）
|1000ニト（標準）
1600ニト（HDR）
3000ニト（屋外）
|サイズ
|71.5×149.6
×7.95mm
|74.7×156.2
×5.64mm
|71.9×150
×8.75mm
|78×163.4
×8.75mm
|重量
|177g
|165g
|206g
|233g
|CPU
|A19
|A19 Pro
(5コアGPU)
|A19 Pro
(6コアGPU)
|カメラ
|48メガ
（広角）
＋48メガ
（超広角）
／F値1.6、2.2
|48メガ（広角）
／F値1.6
|48メガ（広角）
＋48メガ（超広角）
＋48メガ（望遠4倍）
／F値1.78、2.2、2.8
＋LiDAR
|インカメラ
|18メガ
／F値1.9
|18メガ
／F値1.9
|18メガ／F値1.9
|手ぶれ補正
|○（広角：センサーシフト光学式）
|○（センサーシフト光学式）
|○（広角／望遠：センサーシフト光学式）
|アクションボタン
|○
|○
|○
|カメラコントロール
|○
|○
|○
|生体認証
|○（顔）
|○（顔）
|○（顔）
|5G対応
|サブ6（n1
/n2/n3/n5
/n7/n8/n12
/n14/n20/n25
/n26/n28/n29
/n30/n38/n40
/n41/n48/n53
/n66/n70/n71
/n75/n77
/n78/n79）
|サブ6（n1
/n2/n3/n5
/n7/n8/n12
/n20/n25/n26
/n28/n30/n38
/n40/n41/n48
/n66/n70/n75
/n77/n78/n79）
|サブ6（n1/n2/n3/n5
/n7/n8/n12/n14/n20
/n25/n26/n28/n29/n30
/n38/n40/n41/n48
/n53/n66/n70/n71
/n75/n77/n78/n79）
|4G対応周波数
|1/2/3/4/5/7
/8/11/12/13
/14/17/18/19
/20/21/25/26
/28/29/30/32
/66/71/34/38/
39/40/41
/42/48/53
|1/2/3/4/5/7
/8/11/12/13
/17/18/19/20
/21/25/26/28
/30/32/66/34
/38/39/40/41
/42/48/53
|1/2/3/4/5/7/8
/11/12/13/14/17/18
/19/20/21/25/26/28/
29/30/32/66/71
/34/38/39/40
/41/42/48/53
|Wi-Fi
|Wi-Fi 7
（2×2 MIMO）
|Wi-Fi 7
（2×2 MIMO）
|Wi-Fi 7（2×2 MIMO）
|防水防塵
|○（IP68）
|○（IP68）
|FeliCa
|○
|○
|SIMサイズ
|eSIM×2
|eSIM×2
|eSIM×2
|コネクタ
|USB-C（480Mbps）
画面出力対応
|USB-C（480Mbps）
|USB-C（10Gbps）
画面出力対応
|連続再生時間
（ビデオ
／ストリーミング）
|30時間
／27時間
|27時間
／22時間
|33時間
／30時間
|39時間
／35時間
|ワイヤレス充電
|○（25W MagSafe、Qi2）
|○（20W MagSafe、Qi2）
|○（25W MagSafe、Qi2）
|急速充電
|40W（20分で最大50％）
|20W（30分で最大50％）
|40W（30分で最大50％）
|カラバリ
|ブラック、ホワイト、ミストブルー、セージ、ラベンダー
|スペースブラック、クラウドホワイト、ライトゴールド、スカイブルー
|シルバー、コズミックオレンジ、ディープブルー
|iPhone 16
|iPhone 16
Plus
|iPhone 16
Pro
|iPhone 16
Pro Max
|容量
|128/256/512GB
|128/256/512GB
1TB
|256/512GB
1TB
|ディスプレイ
|6.1型有機EL
|6.7型有機EL
|6.3型有機EL
120Hz対応
常時表示
|6.9型有機EL
120Hz対応
常時表示
|画面解像度
|2556×1179
ドット
|2796×1290
ドット
|2622×1206
ドット
|2868×1320
ドット
|画素密度
|460ppi
|460ppi
|460ppi
|460ppi
|コントラスト比
|200万:1
|200万:1
|最大輝度
|1000ニト（標準）
1600ニト（HDR）
2000ニト（屋外）
|1000ニト（標準）
1600ニト（HDR）
2000ニト（屋外）
|サイズ
|71.6×147.6
×7.8mm
|77.8×160.9
×7.8mm
|71.5×149.6
×8.25mm
|77.6×163
×8.25mm
|重量
|170g
|199g
|199g
|227g
|CPU
|A18
|A18 Pro
|カメラ
|48メガ（広角）
＋12メガ（超広角）
／F値1.6、2.2
|48メガ（広角）
＋48メガ（超広角）
＋12メガ（望遠5倍）
／F値1.78、2.2、2.8
＋LiDAR
|インカメラ
|12メガ／F値1.9
|12メガ／F値1.9
|動画撮影
|4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/240fps（アウト）
4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/120fps（イン）
|4K HDR/120fps／4K/60fps
／フルHD/240fps（アウト）
4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/120fps（イン）
|手ぶれ補正
|○（広角：センサーシフト光学式）
|○（広角／望遠：センサーシフト光学式）
|生体認証
|○（顔）
|○（顔）
|販売キャリア
|ドコモ、au、
ソフトバンク、楽天、
SIMフリー
|ドコモ、au、
ソフトバンク、楽天、
SIMフリー
|5G対応
|サブ6（n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n26/n28/n29/n30
/n38/n40/n41/n48/n53/n66/n70/n71/n75/n76/n77/n78/n79）
|4G対応周波数
|1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20
/21/25/26/28/29/30/32/66/71
/34/38/39/40/41/42/48/53
|4G通信速度
|ギガビット級
（4×4 MIMO）
|ギガビット級
（4×4 MIMO）
|Wi-Fi
|Wi-Fi 7（2×2 MIMO）
|Wi-Fi 7（2×2 MIMO）
|防水防塵
|○（IP68）
|○（IP68）
|FeliCa
|○
|○
|SIMサイズ
|nanoSIM＋eSIM
（eSIM×2）
|nanoSIM＋eSIM
（eSIM×2）
|コネクタ
|USB-C（480Mbps）
画面出力対応
|USB-C（10Gbps）
画面出力対応
|連続再生時間
（ビデオ
／ストリーミング
／音楽）
|22時間
／18時間
／80時間
|27時間
／24時間
／100時間
|27時間
／22時間
／85時間
|33時間
／29時間
／105時間
|ワイヤレス充電
|○（25W MagSafe、Qi2）
|○（25W MagSafe、Qi2）
|急速充電
|20W（30分で最大50％）
|20W（30分で最大50％）
|カラバリ
|ブラック、ホワイト、ピンク、ティール、ウルトラマリン
|ブラックチタニウム、ホワイトチタニウム、ナチュラルチタニウム、デザートチタニウム
|iPhone 15
|iPhone 15
Plus
|iPhone 15
Pro
|iPhone 15
Pro Max
|容量
|128/256/512GB
|128/256/512GB
1TB
|256/512GB
1TB
|ディスプレイ
|6.1型有機EL
|6.7型有機EL
|6.1型有機EL
120Hz対応
常時表示
|6.7型有機EL
120Hz対応
常時表示
|画面解像度
|2556×1179
ドット
|2796×1290
ドット
|2556×1179
ドット
|2796×1290
ドット
|画素密度
|460ppi
|460ppi
|460ppi
|460ppi
|コントラスト比
|200万:1
|200万:1
|最大輝度
|1000ニト（標準）
1600ニト（HDR）
2000ニト（屋外）
|1000ニト（標準）
1600ニト（HDR）
2000ニト（屋外）
|サイズ
|71.6×147.6
×7.8mm
|77.8×160.9
×7.8mm
|70.6×146.6
×8.25mm
|76.7×159.9
×8.25mm
|重量
|171g
|201g
|187g
|221g
|CPU
|A16 Bionic
|A17 Pro
|カメラ
|48メガ（広角）
＋12メガ（超広角）
／F値1.6、2.4
|48メガ（広角）
＋12メガ
（超広角）
＋12メガ
（望遠3倍）
／F値1.78、2.2、2.8
＋LiDAR
|48メガ（広角）
＋12メガ
（超広角）
＋12メガ
（望遠5倍）
／F値1.78、2.2、2.8
＋LiDAR
|インカメラ
|12メガ／F値1.9
|12メガ／F値1.9
|動画撮影
|4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/240fps（アウト）
4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/120fps（イン）
|4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/240fps（アウト）
4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/120fps（イン）
|手ぶれ補正
|○（広角：センサーシフト光学式）
|○（広角／望遠：光学式、
広角は第2世代センサーシフト式も）
|生体認証
|○（顔）
|○（顔）
|販売キャリア
|ドコモ、au、
ソフトバンク、楽天、
SIMフリー
|ドコモ、au、
ソフトバンク、楽天、
SIMフリー
|5G対応
|サブ6（n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n26/n28/n29/n30
/n38/n40/n41/n48/n53/n66/n70/n71/n77/n78/n79）
|4G対応周波数
|1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/14/17/18/19/20
/21/25/26/28/29/30/32/66/71
/34/38/39/40/41/42/46/48/53
|4G通信速度
|ギガビット級
（4×4 MIMO）
|ギガビット級
（4×4 MIMO）
|Wi-Fi
|Wi-Fi 6（2×2 MIMO）
|Wi-Fi 6E（2×2 MIMO）
|防水防塵
|○（IP68）
|○（IP68）
|FeliCa
|○
|○
|SIMサイズ
|nanoSIM＋eSIM
（eSIM×2）
|nanoSIM＋eSIM
（eSIM×2）
|コネクタ
|USB-C（480Mbps）
画面出力対応
|USB-C（10Gbps）
画面出力対応
|連続再生時間
（ビデオ
／ストリーミング
／音楽）
|20時間
／16時間
／80時間
|26時間
／20時間
／100時間
|23時間
／20時間
／75時間
|29時間
／25時間
／95時間
|ワイヤレス充電
|○（15W MagSafe、Qi2）
|○（15W MagSafe、Qi2）
|急速充電
|20W（30分で最大50％）
|20W（30分で最大50％）
|カラバリ
|ブラック、ブルー、グリーン、イエロー、ピンク
|ブラックチタニウム、ホワイトチタニウム、ブルーチタニウム、ナチュラルチタニウム
|iPhone 16e
|第1世代
iPhone SE
|第2世代
iPhone SE
|第3世代
iPhone SE
|容量
|128/256/512GB
|16/32/64/128GB
|64/128/256GB
|64/128/256GB
|ディスプレイ
|6.1型有機EL
|4型液晶
|4.7型液晶
|4.7型液晶
|画面解像度
|2532×1170
ドット
|1136×640
ドット
|1334×750
ドット
|1334×750
ドット
|画素密度
|460ppi
|326ppi
|326ppi
|326ppi
|コントラスト比
|200万:1
|800:1
|1400:1
|1400:1
|最大輝度
|800ニト
1200ニト(HDR)
|500ニト
|625ニト
|625ニト
|サイズ
|71.5×146.7
×7.8mm
|58.6×123.8
×7.6mm
|67.3×138.4
×7.3mm
|67.3×138.4
×7.3mm
|重量
|167g
|113g
|148g
|144g
|CPU
|A18
|Apple A9
|Apple A13
|Apple A15
|Apple Intelligence
|○
|×
|×
|×
|カメラ
|48メガ(広角)
／F値1.6
|12メガ(広角)
／F値2.2
|12メガ(広角)
／F値1.8
|12メガ(広角)
／F値1.8
|インカメラ
|12メガ
／F値1.9
|1.2メガ
／F値2.4
|7メガ
／F値2.2
|7メガ
／F値2.2
|動画撮影
|4K HDR/60fps
／4K/60fps
／フルHD/240fps
(アウト)
4K HDR/60fps
／4K/60fps
／フルHD/120fps
(イン)
|4K/30fps
／フルHD/60fps
（アウト）、
HD（イン）
|4K/60fps
／フルHD/240fps
（アウト）、
フルHD/30fps
（イン）
|4K/60fps
／フルHD/240fps
（アウト）、
フルHD/30fps
（イン）
|手ぶれ補正
|○（光学式）
|○
|○（光学式）
|○（光学式）
|生体認証
|○(顔)
|○（指紋）
|○（指紋）
|○（指紋）
|5G対応
|サブ6
（n1/n2/n3
/n5/n7/n8
/n12/n20/n25
/n26/n28/n30
/n38/n40/n41
/n48/n53/n66
/n70/n75/n76
/n77/n78/n79）
|―
|―
|サブ6（n1/n2
/n3/n5/n7
/n8/n12/n20
/n25/n28/n30
/n38/n40/n41
/n48/n66/n77
/n78/n79）
|4G対応周波数
|1/2/3/4
/5/7/8/12
/13/17/18/19/
20/25/26/28
/30/32/66/34
/38/39/40
/41/42/48/53
|1/2/3/4
/5/7/8/12
/17/18/19
/20/25/26/28
/38/39/40/41
|1/2/3/4
/5/7/8/11
/12/13/17/18
/19/20/21/25
/26/28/29/30
/32/66/34/38
/39/40/41
/42/46/48
|1/2/3/4
/5/7/8/11
/12/13/17/18
/19/20/21/25
/26/28/30/32
/66/34/38/39
/40/41/42
/46/48
|最大通信速度
|ギガビット級
(4×4 MIMO)
|下り150Mbps
|ギガビット級
(2×2 MIMO)
|2×2 MIMO
|Wi-Fi
|Wi-Fi 6
(2×2 MIMO)
|a/b/g/n/ac
(2.4／5GHz)
|Wi-Fi 6
(2×2 MIMO)
|Wi-Fi 6
(2×2 MIMO)
|防水防塵
|○(IP68)
|×
|○（IP67）
|○（IP67）
|FeliCa
|○
|×
|○
|○
|SIMサイズ
|nanoSIM＋eSIM
(eSIM×2)
|nanoSIM
|nanoSIM＋eSIM
|nanoSIM＋eSIM
(eSIM×2)
|コネクタ
|USB-C
(480Mbps)
|Lightning
|Lightning
|Lightning
|連続再生時間
（ビデオ／ストリーミング/音楽）
|26時間
／21時間
／90時間
|13時間
――
／50時間
|13時間
／8時間
／40時間
|15時間
／10時間
／50時間
|ワイヤレス充電
|○（Qi）
|×
|○（Qi）
|○（Qi）
|カラバリ
|ブラック、ホワイト
|シルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールド
|ブラック、
ホワイト、
PRODUCT RED、
ホワイト
|スターライト、
ミッドナイト、
PRODUCT RED
|iPhone 14
|iPhone 14
Plus
|iPhone 14
Pro
|iPhone 14
Pro Max
|容量
|128/256/512GB
|128/256/512GB、1TB
|ディスプレイ
|6.1型有機EL
|6.7型有機EL
|6.1型有機EL
120Hz対応
常時表示
|6.7型有機EL
120Hz対応
常時表示
|画面解像度
|2532×1170
ドット
|2778×1284
ドット
|2556×1179
ドット
|2796×1290
ドット
|画素密度
|460ppi
|458ppi
|460ppi
|460ppi
|コントラスト比
|200万:1
|200万:1
|最大輝度
|800ニト（標準）
1200ニト（HDR）
|1000ニト（標準）
1600ニト（HDR）
2000ニト（屋外）
|サイズ
|71.5×146.7
×7.8mm
|78.1×160.8
×7.8mm
|71.5×147.5
×7.85mm
|77.6×160.7
×7.85mm
|重量
|172g
|203g
|206g
|240g
|CPU
|A15 Bionic（5コアGPU）
|A16 Bionic
|カメラ
|12メガ（広角）
＋12メガ（超広角）
／F値1.5、2.4
|48メガ（広角）
＋12メガ（超広角、マクロ）
＋12メガ（望遠3倍）
／F値1.78、2.2、2.8
＋LiDAR
|インカメラ
|12メガ／F値1.9
|12メガ／F値1.9
|動画撮影
|4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/240fps（アウト）
4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/120fps（イン）
|4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/240fps（アウト）
4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/120fps（イン）
|手ぶれ補正
|○（光学式、広角はセンサーシフト式も）
|○（光学式：広角／望遠、
広角はセンサーシフト式も）
|生体認証
|○（顔）
|○（顔）
|販売キャリア
|ドコモ、au、
ソフトバンク、楽天、
SIMフリー
|ドコモ、au、
ソフトバンク、楽天、
SIMフリー
|5G対応
|サブ6（n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n14/n20/n25/n26/n28/n29/n30
/n38/n40/n41/n48/n53/n66/n70/n71/n77/n78/n79）
|4G対応周波数
|1/2/3/4/5/7/8/11/12/13
/14/17/18/19/20/21/25/26/28
/29/30/32/66/71/34/38/39
/40/41/42/46/48/53
|4G通信速度
|ギガビット級
（4×4 MIMO）
|ギガビット級
（4×4 MIMO）
|Wi-Fi
|Wi-Fi 6（2×2 MIMO）
|Wi-Fi 6（2×2 MIMO）
|防水防塵
|○（IP68）
|○（IP68）
|FeliCa
|○
|○
|SIMサイズ
|nanoSIM＋eSIM
（eSIM×2）
|nanoSIM＋eSIM
（eSIM×2）
|コネクタ
|Lightning
|Lightning
|連続再生時間
（ビデオ
／ストリーミング
／音楽）
|20時間
／16時間
／80時間
|26時間
／20時間
／100時間
|23時間
／20時間
／75時間
|29時間
／25時間
／95時間
|ワイヤレス充電
|○（MagSafe、Qi）
|○（MagSafe、Qi）
|急速充電
|20W（30分で最大50％）
|20W（30分で最大50％）
|カラバリ
|ミッドナイト、パープル、スターライト、PRODUCT(RED)、ブルー、イエロー
|スペースブラック、シルバー、ゴールド、ディープパープル
|iPhone 13
mini
|iPhone 13
|iPhone 13
Pro
|iPhone 13
Pro Max
|容量
|128/256/512GB
|128/256/512GB、1TB
|ディスプレイ
|5.4型有機EL
|6.1型有機EL
|6.1型有機EL
120Hz対応
|6.7型有機EL
120Hz対応
|画面解像度
|2340×1080
ドット
|2532×1170
ドット
|2532×1170
ドット
|2778×1284
ドット
|画素密度
|476ppi
|460ppi
|460ppi
|458ppi
|コントラスト比
|200万:1
|200万:1
|最大輝度
|800ニト（標準）
1200ニト（HDR）
|1000ニト（標準）
1200ニト（HDR）
|サイズ
|64.2×131.5
×7.65mm
|71.5×146.7
×7.65mm
|71.5×146.7
×7.65mm
|78.1×160.8
×7.65mm
|重量
|140g
|173g
|203g
|238g
|CPU
|A15 Bionic（4コアGPU）
|A15 Bionic（5コアGPU）
|カメラ
|12メガ（広角）
＋12メガ（超広角）
／F値1.6、2.4
|12メガ（広角）
＋12メガ（超広角）
＋12メガ（望遠3倍）
／F値1.5、1.8、2.8
＋LiDAR
|インカメラ
|12メガ／F値2.2
|12メガ／F値2.2
|動画撮影
|4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/240fps（アウト）
4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/120fps（イン）
|4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/240fps（アウト）
4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/120fps（イン）
|手ぶれ補正
|○（光学式、広角はセンサーシフト式も）
|○（光学式：広角／望遠、
広角はセンサーシフト式も）
|生体認証
|○（顔）
|○（顔）
|販売キャリア
|ドコモ、au、
ソフトバンク、楽天、
SIMフリー
|ドコモ、au、
ソフトバンク、楽天、
SIMフリー
|5G対応
|サブ6（n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n29/n30
/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79）
|4G対応周波数
|1/2/3/4/5/7/8/11/12/13
/14/17/18/19/20/21/25/26/28
/29/30/32/66/71/34/38/39
/40/41/42/46/48
|4G通信速度
|ギガビット級
（4×4 MIMO）
|ギガビット級
（4×4 MIMO）
|Wi-Fi
|Wi-Fi 6（2×2 MIMO）
|Wi-Fi 6（2×2 MIMO）
|防水防塵
|○（IP68）
|○（IP68）
|FeliCa
|○
|○
|SIMサイズ
|nanoSIM＋eSIM
（eSIM×2）
|nanoSIM＋eSIM
（eSIM×2）
|コネクタ
|Lightning
|Lightning
|連続再生時間
（ビデオ
／ストリーミング
／音楽）
|17時間
／13時間
／55時間
|19時間
／15時間
／75時間
|22時間
／20時間
／75時間
|28時間
／25時間
／95時間
|ワイヤレス充電
|○（MagSafe、Qi）
|○（MagSafe、Qi）
|急速充電
|20W（30分で最大50％）
|20W（30分で最大50％）
|カラバリ
|PRODUCT(RED)、スターライト、
ミッドナイト、ブルー、ピンク、グリーン
|グラファイト、ゴールド、
シルバー、シエラブルー、アルパイングリーン
|iPhone 12
mini
|iPhone 12
|iPhone 12
Pro
|iPhone 12
Pro Max
|容量
|64/128/256GB
|128/256/512GB
|ディスプレイ
|5.4型有機EL
|6.1型有機EL
|6.1型有機EL
|6.7型有機EL
|画面解像度
|2340×1080
ドット
|2532×1170
ドット
|2532×1170
ドット
|2778×1284
ドット
|画素密度
|476ppi
|460ppi
|460ppi
|458ppi
|コントラスト比
|200万:1
|200万:1
|最大輝度
|625ニト（標準）
1200ニト（HDR）
|800ニト（標準）
1200ニト（HDR）
|サイズ
|64.2×131.5
×7.4mm
|71.5×146.7
×7.4mm
|71.5×146.7
×7.4mm
|78.1×160.8
×7.4mm
|重量
|133g
|162g
|187g
|226g
|CPU
|A14 Bionic
|A14 Bionic
|カメラ
|12メガ（広角）
＋12メガ（超広角）
／F値1.6、2.4
|12メガ（広角）
＋12メガ
（超広角）
＋12メガ
（望遠2倍）
／F値1.6、
2.4、2.0
LiDAR
|12メガ（広角）
＋12メガ
（超広角）
＋12メガ
（望遠2.5倍）
／F値1.6、
2.4、2.2
LiDAR
|インカメラ
|12メガ／F値2.2
|12メガ／F値2.2
|動画撮影
|4K/60fps
／フルHD/240fps（アウト）
4K/60fps
／フルHD/120fps（イン）
|4K HDR/60fps／4K/60fps
／フルHD/240fps（アウト）
4K HDR/30fps／4K/60fps
／フルHD/120fps（イン）
|手ぶれ補正
|○（光学式、広角）
|○（光学式、広角／望遠、
Maxの広角のみセンサーシフト式）
|生体認証
|○（顔）
|○（顔）
|販売キャリア
|ドコモ、au、
ソフトバンク、楽天、
サブブランド、SIMフリー
|ドコモ、au、
ソフトバンク、楽天、
サブブランド、SIMフリー
|5G対応
|サブ6（n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28
/n38/n40/n41/n66/n71/n77/n78/n79）
|4G対応周波数
|1/2/3/4/5/7/8/11/12/13
/14/17/18/19/20/21/25/26/28
/29/30/32/66/71/34/38/39
/40/41/42/46/48
|4G通信速度
|ギガビット級
（4×4 MIMO）
|ギガビット級
（4×4 MIMO）
|VoLTE
|○
|○
|Wi-Fi
|Wi-Fi 6（2×2 MIMO）
|Wi-Fi 6（2×2 MIMO）
|防水防塵
|○（IP68）
|○（IP68）
|3D Touch
|×
|×
|FeliCa
|○
|○
|SIMサイズ
|nanoSIM＋eSIM
|nanoSIM＋eSIM
|コネクタ
|Lightning
|Lightning
|連続再生時間
（ビデオ
／ストリーミング
／音楽）
|15時間
／10時間
／50時間
|17時間
／11時間
／65時間
|17時間
／11時間
／65時間
|20時間
／12時間
／80時間
|ワイヤレス充電
|○（MagSafe、Qi）
|○（MagSafe、Qi）
|カラバリ
|ブラック、ホワイト、
PRODUCT(RED)、グリーン、
ブルー、パープル
|シルバー、グラファイト、
ゴールド、パシフィックブルー
|iPhone 11
|iPhone 11
Pro
|iPhone 11
Pro Max
|容量
|64/128/256GB
|64/256/512GB
|ディスプレイ
|6.1型液晶
|5.8型有機EL
|6.5型有機EL
|画面解像度
|1792×828
ドット
|2436×1125
ドット
|2688×1242
ドット
|画素密度
|326ppi
|458ppi
|コントラスト比
|1400:1
|200万:1
|サイズ
|75.7×150.9
×8.3mm
|71.4×144.0
×8.1mm
|77.8×158.0
×8.1mm
|重量
|194g
|188g
|226g
|CPU
|Apple A13 Bionic
|カメラ
|12メガ（広角）
＋12メガ
（超広角）
／F値1.8、2.4
|12メガ（広角）
＋12メガ（超広角）
＋12メガ（望遠2倍）
／F値1.8、2.4、2.0
|インカメラ
|12メガ／F値2.2
|動画撮影
|4K/60fps／フルHD/240fps（アウト）、
4K/60fps／フルHD/120fps（イン）
|手ぶれ補正
|○（光学式、広角）
|○（光学式、広角／望遠）
|生体認証
|○（顔）
|販売キャリア
|ドコモ、au、ソフトバンク、
サブブランド、SIMフリー
|4G対応周波数
|1/2/3/4/5/7/8/11/12/13
/17/18/19/20/21/25/26/28
/29/30/32/66/34/38/39
/40/41/42/46/48
|最大通信速度
|ギガビット級
（2×2 MIMO）
|ギガビット級
（4×4 MIMO）
|VoLTE
|○
|Wi-Fi
|Wi-Fi 6（2×2 MIMO）
|防水防塵
|○（IP68）
|3D Touch
|×
|FeliCa
|○
|SIMサイズ
|nanoSIM＋eSIM
|コネクタ
|Lightning
|連続再生時間
（ビデオ／音楽）
|17時間
／65時間
|18時間
／65時間
|20時間
／80時間
|ワイヤレス充電
|○（Qi）
|カラバリ
|ブラック、
グリーン、
イエロー、
パープル、
PRODUCT RED、
ホワイト
|ゴールド、スペースグレイ、
シルバー、ミッドナイトグリーン
|iPhone XS
|iPhone XS Max
|iPhone XR
|容量
|64/256/512GB
|64/128/256GB
|ディスプレイ
|5.8型有機EL
|6.5型有機EL
|6.1型液晶
|画面解像度
|2436×1125
ドット
|2688×1242
ドット
|1792×828
ドット
|画素密度
|458ppi
|326ppi
|コントラスト比
|100万:1
|1400:1
|サイズ
|70.9×143.6
×7.7mm
|77.4×157.5
×7.7mm
|75.7×150.9
×8.3mm
|重量
|177g
|208g
|194g
|CPU
|Apple A12 Bionic
|カメラ
|12メガ×2（広角＋望遠2倍）
／F値1.8、2.4
|12メガ
／F値1.8
|インカメラ
|7メガ／F値2.2
|動画撮影
|4K/60fps、フルHD/240fps、フルHD/60fps（イン）
|手ぶれ補正
|○（光学式）
|生体認証
|○（顔）
|販売キャリア
|ドコモ、au、ソフトバンク、SIMフリー
|4G対応周波数
（ドコモ）
|2.1GHz（1）／1.8GHz（3）／800MHz（19）
／1.5GHz（21）／700MHz（28）／3.5GHz（42）
|4G対応周波数
（au）
|2.1GHz（1）／1.5GHz（11）／800MHz（18）
／700MHz（28）／WiMAX 2+（41）／3.5GHz（42）
|4G対応周波数
（SB）
|2.1GHz（1）／1.8GHz（3）／900MHz（8）
／700MHz（28）／AXGP（41）／3.5GHz（42）
|最大通信速度
|ギガビット級（4×4 MIMO）
|VoLTE
|○
|Wi-Fi
|a/b/g/n/ac MIMO対応（2.4／5GHz）
|防水防塵
|○（IP68）
|○（IP67）
|3D Touch
|○
|×
|FeliCa
|○
|SIMサイズ
|nanoSIM＋eSIM
|コネクタ
|Lightning
|通話時間
|20時間
|25時間
|25時間
|ネット利用時間
|12時間
|13時間
|15時間
|連続再生時間
（ビデオ／音楽）
|14時間
／60時間
|15時間
／65時間
|16時間
／65時間
|ワイヤレス充電
|○（Qi）
|カラバリ
|ゴールド、スペースグレイ、シルバー
|イエロー、ホワイト、コーラル、ブラック、ブルー、PRODUCT RED
|iPhone X
|iPhone 8
|iPhone 8 Plus
|容量
|64/256GB
|ディスプレイ
|5.8型有機EL
|4.7型液晶
|5.5型液晶
|画面解像度
|2436×1125
ドット
|1334×750
ドット
|1920×1080
ドット
|画素密度
|458ppi
|326ppi
|401ppi
|コントラスト比
|100万:1
|1400:1
|1300:1
|サイズ
|70.9×143.6
×7.7mm
|67.3×138.4
×7.3mm
|78.1×158.4
×7.5mm
|重量
|174g
|148g
|202g
|CPU
|Apple A11 Bionic
|カメラ
|12メガ×2
(広角＋望遠2倍)
／F値1.8、2.4
|12メガ
／F値1.8
|12メガ×2
(広角＋望遠2倍)
／F値1.8、2.8
|インカメラ
|7メガ／F値2.2
|動画撮影
|4K/60fps、フルHD/240fps、フルHD（イン）
|手ぶれ補正
|○（光学式）
|生体認証
|○（顔）
|○（指紋）
|販売キャリア
|ドコモ、au、
ソフトバンク、
SIMフリー
|ドコモ、au、
ソフトバンク、サブブランド、
SIMフリー
|4G対応周波数
（ドコモ）
|2.1GHz（1）／1.8GHz（3）／800MHz（19）
／1.5GHz（21）／700MHz（28）／3.5GHz（42）
|4G対応周波数
（au）
|2.1GHz（1）／1.5GHz（11）／800MHz（18）
／700MHz（28）／WiMAX 2+（41）／3.5GHz（42）
|4G対応周波数
（SB）
|2.1GHz（1）／1.8GHz（3）／900MHz（8）
／700MHz（28）／AXGP（41）／3.5GHz（42）
|最大通信速度
|下り800Mbps
|VoLTE
|○
|Wi-Fi
|a/b/g/n/ac MIMO対応（2.4／5GHz）
|防水防塵
|○
|3D Touch
|○
|FeliCa
|○
|SIMサイズ
|nanoSIM
|コネクタ
|Lightning
|通話時間
|21時間
|14時間
|21時間
|ネット利用時間
|12時間
|12時間
|13時間
|連続再生時間
（ビデオ／音楽）
|13時間
／60時間
|13時間
／40時間
|14時間
／60時間
|ワイヤレス充電
|○（Qi）
|カラバリ
|スペースグレイ、シルバー
|ゴールド、シルバー、スペースグレイ、PRODUCT RED
|iPhone 7
|iPhone 7
Plus
|iPhone 6s
|iPhone 6s
Plus
|容量
|32/128/256GB
|16/64/128GB
|ディスプレイ
|4.7型液晶
|5.5型液晶
|4.7型液晶
|5.5型液晶
|画面解像度
|1334×750
ドット
|1920×1080
ドット
|1334×750
ドット
|1920×1080
ドット
|画素密度
|326ppi
|401ppi
|326ppi
|401ppi
|コントラスト比
|1400:1
|1300:1
|1400:1
|1300:1
|サイズ
|67.1×138.3
×7.1mm
|77.9×158.2
×7.3mm
|67.1×138.3
×7.1mm
|77.9×158.2
×7.3mm
|重量
|138g
|188g
|143g
|192g
|CPU
|Apple A10 Fusion
|Apple A9
|カメラ
|12メガ
／F値1.8
|12メガ×2
(広角＋望遠2倍)
／F値1.8、2.8
|12メガ／F値2.2
|インカメラ
|7メガ／F値2.2
|5メガ／F値2.2
|動画撮影
|4K/30fps、HD（イン）
|4K/30fps、HD（イン）
|手ぶれ補正
|○（光学式）
|○
|○（光学式）
|生体認証
|○（指紋）
|○（指紋）
|販売キャリア
|ドコモ、au、ソフトバンク、
サブブランド、SIMフリー
|ドコモ、au、ソフトバンク、
サブブランド、SIMフリー
|4G対応周波数
（ドコモ）
|2.1GHz（1）／1.8GHz（3）
／1.5GHz（21）／800MHz（19）
|2.1GHz（1）／1.8GHz（3）
／800MHz（19）
|4G対応周波数
（au）
|2.1GHz（1）／1.5GHz（11）
／800MHz（18）
／WiMAX 2+（41）
|2.1GHz（1）／800MHz（18）
／WiMAX 2+（41）
|4G対応周波数
（SB）
|2.1GHz（1）／1.8GHz（3）
900MHz（8）／AXGP（41）
|2.1GHz（1）／1.8GHz（3）
900MHz（8）／AXGP（41）
|最大通信速度
|下り450Mbps
|下り300Mbps
|VoLTE
|○
|○
|Wi-Fi
|a/b/g/n/ac MIMO対応
（2.4／5GHz）
|a/b/g/n/ac MIMO対応
（2.4／5GHz）
|防水防塵
|○
|×
|3D Touch
|○
|○
|FeliCa
|○
|×
|SIMサイズ
|nanoSIM
|nanoSIM
|コネクタ
|Lightning
|Lightning
|通話時間（3G）
|14時間
|21時間
|14時間
|24時間
|連続待受時間
|10日
|16日
|10日
|16日
|ネット利用時間
（3G／LTE）
|12時間
／12時間
|13時間
／13時間
|10時間
／10時間
|12時間
／12時間
|連続再生時間
（ビデオ／音楽）
|13時間
／40時間
|14時間
／60時間
|11時間
／50時間
|14時間
／80時間
|カラバリ
|ローズゴールド、
ゴールド、シルバー、
ブラック、ジェットブラック、
PRODUCT RED
|シルバー、ゴールド、
スペースグレイ、ローズゴールド
|iPhone 6
|iPhone 6
Plus
|iPhone 5s
|容量
|16/64/128GB
|16/64/128GB
|ディスプレイ
|4.7型液晶
|5.5型液晶
|4型液晶
|画面解像度
|1334×750
ドット
|1920×1080
ドット
|1136×640
ドット
|画素密度
|326ppi
|401ppi
|326ppi
|コントラスト比
|1400:1
|1300:1
|800:1
|サイズ
|67×138.1
×6.9mm
|77.8×158.1
×7.1mm
|58.6×123.8
×7.6mm
|重量
|129g
|172g
|112g
|CPU
|Apple A8、M8
|A7、M7
|カメラ
|8メガ／F値2.2
|8メガ
／F値2.2
|インカメラ
|1.2メガ／F値2.2
|1.2メガ
／F値2.4
|動画撮影
|フルHD/60fps、
HD（イン）
|フルHD/30fps、
HD（イン）
|手ぶれ補正
|○
|○（光学式）
|○
|生体認証
|○（指紋）
|○（指紋）
|販売キャリア
|ドコモ、au、
ソフトバンク、
SIMフリー
|ドコモ、au、
ソフトバンク、
Y!mobile、
UQ mobile、
SIMフリー
|4G対応周波数
（ドコモ）
|2.1GHz（1）／1.8GHz（3）
／800MHz（19）
|2.1GHz（1）
／1.8GHz（3）
／800MHz（19）
|4G対応周波数
（au）
|2.1GHz（1）／800MHz（18）
／WiMAX 2+（41）
|2.1GHz（1）
／800MHz（18）
|4G対応周波数
（SB）
|2.1GHz（1）／1.8GHz（3）
900MHz（8）／AXGP（41）
|2.1GHz（1）
／1.8GHz（3）
900MHz（8）
|最大通信速度
|下り150Mbps
|下り100Mbps
|VoLTE
|○
|×
|Wi-Fi
|a/b/g/n/ac
（2.4／5GHz）
|a/b/g/n
（2.4／5GHz）
|防水防塵
|×
|×
|3D Touch
|×
|×
|FeliCa
|×
|×
|SIMサイズ
|nanoSIM
|nanoSIM
|コネクタ
|Lightning
|Lightning
|通話時間（3G）
|14時間
|24時間
|10時間
|連続待受時間
|10日
|16日
|10日
|ネット利用時間
（3G／LTE）
|10時間
／10時間
|12時間
／12時間
|8時間
／10時間
|連続再生時間
（ビデオ／音楽）
|11時間
／50時間
|14時間
／80時間
|10時間
／40時間
|カラバリ
|シルバー、ゴールド、スペースグレイ
|シルバー、ゴールド、スペースグレイ
|iPhone 5c
|iPhone 5
|iPhone 4S
|iPhone 4
|容量
|16/32GB
|16/32/64GB
|16/32/64GB
|16/32GB
|ディスプレイ
|4型液晶
|4型液晶
|3.5型液晶
|3.5型液晶
|画面解像度
|1136×640
ドット
|1136×640
ドット
|960×640
ドット
|960×640
ドット
|画素密度
|326ppi
|326ppi
|326ppi
|326ppi
|コントラスト比
|800:1
|800:1
|800:1
|800:1
|サイズ
|59.2×124.4
×8.97mm
|58.6×123.8
×7.6mm
|58.6×115.2
×9.3mm
|58.6×115.2
×9.3mm
|重量
|132g
|112g
|140g
|137g
|CPU
|A6
|A6
|A5
|A4
|カメラ
|8メガ
／F値2.4
|8メガ
|8メガ
|5メガ
|インカメラ
|1.2メガ
|1.2メガ
|VGA（0.3メガ）
|VGA（0.3メガ）
|動画撮影
|フルHD/30fps、HD（イン）
|フルHD/30fps、
HD（イン）
|フルHD/30fps、
VGA（イン）
|HD/30fps、
VGA（イン）
|手ぶれ補正
|×
|×
|×
|×
|生体認証
|×
|×
|×
|×
|販売キャリア
|ドコモ、au、
ソフトバンク、
SIMフリー
|au、
ソフトバンク
|au、
ソフトバンク
|ソフトバンク
|4G対応周波数
（ドコモ）
|2.1GHz（1）
／1.8GHz（3）
／800MHz（19）
|―
|―
|―
|4G対応周波数
（au）
|2.1GHz（1）
／800MHz（18）
|2.1GHz（1）
|×
|―
|4G対応周波数
（SB）
|2.1GHz（1）
／1.8GHz（3）
／900MHz（8）
|2.1GHz（1）
／1.8GHz（3）
|×
|×
|最大通信速度
|下り100Mbps
|下り100Mbps
|下り14.4Mbps
|下り7.2Mbps
|VoLTE
|×
|×
|×
|×
|Wi-Fi
|a/b/g/n
（2.4／5GHz）
|a/b/g/n
（2.4／5GHz）
|b/g/n
（2.4GHz）
|b/g/n
（2.4GHz）
|防水防塵
|×
|×
|×
|×
|3D Touch
|×
|×
|×
|×
|FeliCa
|×
|×
|×
|×
|SIMサイズ
|nanoSIM
|nanoSIM
|microSIM
|microSIM
|コネクタ
|Lightning
|Lightning
|Dock
|Dock
|通話時間（3G）
|10時間
|8時間
|8時間
|7時間
|連続待受時間
|250時間
|225時間
|200時間
|300時間
|ネット利用時間
（3G／LTE）
|8時間
／10時間
|8時間
／8時間
|6時間
／×
|6時間
／×
|連続再生時間
（ビデオ／音楽）
|10時間
／40時間
|10時間
／40時間
|10時間
／40時間
|10時間
／40時間
|カラバリ
|ホワイト、ピンク、イエロー、ブルー、グリーン
|ブラック＆スレート、ホワイト＆シルバー
|ホワイト、ブラック
|ホワイト、ブラック
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