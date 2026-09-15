いま、「不思議のダンジョン」系のゲームが再流行している。火付け役となったのは「Nintendo Direct 2026.9.9（ニンテンドーダイレクト）」で発表され即座に発売となった「トルネコの大冒険 不思議のダンジョン ちょっとステキなリマスター」だ。

「不思議のダンジョン」とは、入るたびに地形の変化するダンジョンに挑むジャンルだ。「1000回遊べるRPG」と銘打った初代「トルネコの大冒険 不思議のダンジョン」は1993年に発売され、じつに33年ぶりに現世代機で遊べるようになった。

そしてこれを筆頭に、同様のジャンルのタイトルにも注目が集まっている。「不思議のダンジョン 風来のシレン5plus フォーチュンタワーと運命のダイス」と「不思議のダンジョン 風来のシレン６ とぐろ島探検録」が、Nintendo Switch／PC（Steam）でセールを開催中だ。

●『風来のシレン5plus』…Switch版：1000円（66％オフ）／Steam版：596円（80％オフ）

●『風来のシレン６』…Switch版：2794円（60％オフ）／Steam版：2990円（50％オフ）

「トルネコ」リマスターは操作性に難があるという声が多いなか、これらのタイトルはいずれも評価が高く、同ジャンルに興味を持ったユーザーが安いのでこちらにも手を出そうというムーブになっている。

ユーザーからは「シレン5が600円、さすがに買ったほうがいいか」「常にやりたいなぁーと考えてるシレン6が、今なら約2800円。僕の場合1時間あたり2円で遊べてます（1380時間プレイ）」「シレン6、気付けば朝の8時。あまりにも面白い」など、不思議のダンジョンに時間を吸われている声が多数寄せられていた。

また、インディーゲームの「勇者ローグ」という新作もこの流れで注目を集めている。作者のどらさ氏は「とにかく操作性にこだわりました」と語り、高速矢稼ぎや高速壁掘りなど、ダンジョンRPG好きに刺さる要素を組み込んでいるという。10月31日発売予定とのこと。

初代「トルネコ」リマスターをきっかけに、流行の兆しを見せる「不思議のダンジョン」系ゲーム。この流れで再びヒット作が生まれるのか、いちファンとして注目していきたい。

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