FPSや格ゲーに最適！ 1000Hz対応「GameSir G7 Pro」がスマイルSale中

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GameSir G7 Proは、XBOX/PC/Android対応のゲームコントローラーです。Amazon.co.jpでは、スマイルSaleで1万1199円（14％オフ）で販売され、売れています（9月2日現在）。

本製品は、ドリフトを強力に防止するTMRスティックや、FPS用に切り替え可能なホールエフェクトトリガーを搭載。PC接続時は1000Hzの超低遅延動作に対応し、4つの拡張ボタンやマクロ機能を備えています。

置くだけで自動ON/OFF充電ができる専用スタンドも付属し、競技性の高いゲームでも快適に使用できます。また、Xbox公式ライセンスを取得しており、Xbox Game Pass Ultimate（1ヶ月分）も付属します。

ドリフトを防ぐ高耐久TMRスティック

eスポーツのために生んだTMR技術により、スティックのドリフト現象を強力に防止します。PC接続時は1000Hzの高速ポーリングレートに対応し、FPSやアクションゲームでもほぼ遅延を感じない快適な操作を実現します。

切り替え式トリガー＆押し心地の優れた光学式/メカニカルボタン

背面のスイッチひとつで、レースゲーム向けのアナログトリガーからFPS向けの超高速射撃（ヘアトリガー）へ切り替え可能です。ボタン類には光学式やメカニカルスイッチを採用し、カチッとした明確な打鍵感を得られます。

置くだけで即起動するスマート充電スタンドを同梱

置くだけで充電・持ち上げれば即時に起動する便利な充電ステーションが付属します。さらに4つの拡張ボタンやマグネット式フェイスプレート、専用アプリによる細かなデッドゾーン設定など、自分好みのプレイ環境を構築できます。

まとめ：反応の良さに定評アリ

おすすめしたいのは、「ゲームで気持ち良くプレイしたい人」です。ボタンやトリガーはカチッとした押し心地で正確性を高め、スティックはドリフト現象を防止しつつ入力遅延をほぼゼロに抑え、高い反応性を発揮します。

FPSなどではエイムがバチッと決まり、一瞬の攻防に差が出ます。専用アプリでデッドゾーンの設定などもできるので、「勝ちたい」人ほど試しておきたいデバイスと言えるでしょう。ぜひセール中のこの機会をお見逃しなく。