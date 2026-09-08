PCゲームデビューに最適では？ RTX 5050搭載のASUS製16型ゲーミングノートPCがタイムセールで19万4800円

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ASUSの16型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSの16型ゲーミングノートPC「ASUS Gaming V16 V3607VH」が販売中だ。参考価格は23万9800円だが、タイムセールにより19％オフの19万4800円で購入可能だ（9月8日時点）。

本製品は、インテル「Core 5 210H」とNVIDIA「GeForce RTX 5050 Laptop GPU」を搭載した16型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB、ストレージは512GB M.2 SSD、解像度は1920×1200ドット、リフレッシュレートは最大144Hz、OSはWindows 11 Home。そのほか、デュアルファンとヒートパイプを備えたクーリングシステム、従来よりも約40％拡張されたタッチパッド、薄さ約18mm・重量約1.95kgなども特徴だ。

RTX 5050 Laptop GPU搭載のゲーミングノートが20万円切り

ユーザーレビューを見ると、“予想以上に良かった／それなりのゲームなら高解像度で問題なく遊べる／タッチパッドが想像以上に広い”といった声が寄せられている。現時点では20万円未満の価格で購入可能だ。最新スペックのゲーミングノートが欲しい、外出先でPCゲームを遊びたい人にオススメできる。