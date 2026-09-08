スマホ用ゲームパッドもワイヤレスが便利！ 軽量・連射・マクロ・ホールエフェクトと機能満載で4500円

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アローンのスマホ用モバイルゲームコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、アローンのモバイルゲームコントローラー「ALG-MOGPADB（ブラック）」が販売中だ。参考価格は4950円だが、執筆時点では9％オフの4500円で購入可能だ（9月8日時点）。

本製品は、iOS16以上・Android 13以上のスマートフォンに対応するモバイルゲームコントローラー（対応幅：約102～177mm、対応厚：12mm以下）。軽量設計のほか、USBおよびBluetoothでのゲームプレイ、マクロ設定可能な背面ボタン、約3～5時間の充電で約10時間プレイできるバッテリー、ホールエフェクト式センサーのスティック、連射機能などが特徴だ。

iOS/Android両対応のスマホ用コントローラー

ユーザーレビューを見ると、“価格の割には良さげ／シンプルで使いやすい／接続も爆速で操作感もかなりいい”といった声が寄せられている。スマホゲームをコントローラーで遊びたい人、多機能満載のコントローラーが欲しい人にオススメだ。現時点では9％オフの価格で買えるため、気になった人は早めにチェックしてほしい。