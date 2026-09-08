Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第729回
モニターアームまで付属する18.5型120Hz対応モバイルディスプレーがタイムセールで2万円切り
2026年09月08日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
UPERFECTの18.5型モバイルディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、UPERFECTの18.5型モバイルディスプレー「M185T08」が販売中だ。参考価格は2万4880円だが、タイムセールにより24％オフの1万8880円で購入できる（9月7日時点）。
本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のIPSパネルを搭載した18.5型モバイルディスプレーで、専用収納ケース・クランプ式スタンド・VESAマウントが付属。リフレッシュレートは最大120Hzとなっている。そのほか、映像出力や給電などが可能なUSB Type-C端子、sRGB：100％カバーなども特徴だ。
クランプ式スタンド付きのモバイルディスプレー
ユーザーレビューを見ると、「コストパフォーマンスが良く、仕事用ディスプレーとして十分満足できる」「ジャンルによってはゲームも快適にプレイできる」といった声が寄せられている。現時点では24％オフの価格で買えるため、クランプ式スタンド付きのモバイルディスプレーが欲しい人、ゲームから仕事までこなせるモバイルディスプレーが欲しい人はチェックしてみては？
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第727回
トピックス1500R＆280Hzのコンビが強い！ MSI製27型曲面ゲーミングディスプレー、タイムセールで2万1800円
-
第726回
トピックス予算25万円未満で最新作も遊べるゲーミングPCが欲しい！ RTX 5060＆Ryzen 7搭載のGALLERIAはいかが？
-
第725回
トピックス過去1ヶ月で500点以上購入されたPS5用縦置きスタンドがタイムセール中！ 「安定感抜群」と好評
-
第724回
トピックス話題の「鬼武者WotS」をSwitch 2で遊びたい人、★4.6高評価の任天堂純正プロコン在庫あり！
-
第723回
トピックス仕事もゲームも静かにクリックしたい。軽量＆静音ボタン搭載ワイヤレスゲーミングマウスが2988円
-
第722回
トピックスレトロデザインながら画面搭載のワイヤレスゲーミングキーボードを発見！ ポコポコな打鍵感が好評
-
第721回
トピックス無線接続で音ズレを約20msにまで抑えたワイヤレスゲーミングイヤホンが8000円台
-
第720回
トピックス初めてのゲーミングノートPC、コレでいいのでは？ RTX 5050搭載のMSI「Cyborg 15 C13W」が20万円切りで販売中
-
第719回
トピックス持ち歩ける18.5型液晶はゲームも仕事もOK！ 120Hz駆動モバイルゲーミングディスプレーがタイムセールで28％オフ
-
第718回
トピックスやっぱり純正品が一番！ 置くだけで充電できるDualSense用PS5コントローラー充電スタンドが18％オフ
- この連載の一覧へ