モニターアームまで付属する18.5型120Hz対応モバイルディスプレーがタイムセールで2万円切り

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UPERFECTの18.5型モバイルディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、UPERFECTの18.5型モバイルディスプレー「M185T08」が販売中だ。参考価格は2万4880円だが、タイムセールにより24％オフの1万8880円で購入できる（9月7日時点）。

本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のIPSパネルを搭載した18.5型モバイルディスプレーで、専用収納ケース・クランプ式スタンド・VESAマウントが付属。リフレッシュレートは最大120Hzとなっている。そのほか、映像出力や給電などが可能なUSB Type-C端子、sRGB：100％カバーなども特徴だ。

クランプ式スタンド付きのモバイルディスプレー

ユーザーレビューを見ると、「コストパフォーマンスが良く、仕事用ディスプレーとして十分満足できる」「ジャンルによってはゲームも快適にプレイできる」といった声が寄せられている。現時点では24％オフの価格で買えるため、クランプ式スタンド付きのモバイルディスプレーが欲しい人、ゲームから仕事までこなせるモバイルディスプレーが欲しい人はチェックしてみては？