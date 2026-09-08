Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第727回
1500R＆280Hzのコンビが強い！ MSI製27型曲面ゲーミングディスプレー、タイムセールで2万1800円
2026年09月08日 13時00分更新
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MSIの27型曲面（湾曲）ゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、MSIの27型曲面（湾曲）ゲーミングディスプレー「MAG 276CXF【Amazon.co.jp限定】」が販売中だ。参考価格は3万2800円だが、タイムセールにより34％オフの2万1800円で購入できる（9月7日時点）。
本製品はフルHD（1920×1080ドット）のPapid VAパネルを搭載した27型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは280Hz、応答速度は0.5ms（GTG）、湾曲率は1500Rなど。
280Hz＋曲面のゲーミングディスプレーがタイムセール中
ユーザーレビューを見ると、“コスパと性能が最高すぎる／この価格帯では高性能かつ安値”といった声が寄せられている。高リフレッシュレートかつ曲面の評価が高い印象だ。現時点では34％オフの価格で買えるため、曲面ゲーミングディスプレーをお得に手に入れたい人は本製品をチェックしてみては？
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