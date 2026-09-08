1500R＆280Hzのコンビが強い！ MSI製27型曲面ゲーミングディスプレー、タイムセールで2万1800円

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

MSIの27型曲面（湾曲）ゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、MSIの27型曲面（湾曲）ゲーミングディスプレー「MAG 276CXF【Amazon.co.jp限定】」が販売中だ。参考価格は3万2800円だが、タイムセールにより34％オフの2万1800円で購入できる（9月7日時点）。

本製品はフルHD（1920×1080ドット）のPapid VAパネルを搭載した27型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは280Hz、応答速度は0.5ms（GTG）、湾曲率は1500Rなど。

280Hz＋曲面のゲーミングディスプレーがタイムセール中

ユーザーレビューを見ると、“コスパと性能が最高すぎる／この価格帯では高性能かつ安値”といった声が寄せられている。高リフレッシュレートかつ曲面の評価が高い印象だ。現時点では34％オフの価格で買えるため、曲面ゲーミングディスプレーをお得に手に入れたい人は本製品をチェックしてみては？