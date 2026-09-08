過去1ヶ月で500点以上購入されたPS5用縦置きスタンドがタイムセール中！ 「安定感抜群」と好評

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PS5用縦置きスタンド ブラックをチェック

Amazon.co.jpにて、DUXICEPINの「PS5用縦置きスタンド ブラック」が販売中だ。過去価格は1698円だが、タイムセールにより16％オフの1426円で購入できる（9月7日時点）。

本製品はPS5・PS5 Slim・PS5 Pro専用の縦置きスタンド。滑り止めのシリコンリングに加え、コンパクトなサイズ、耐腐食性・耐熱性・放熱性に優れる高硬度ABS複合樹脂などが特徴となっている。

「安定感抜群！」と好評

ユーザーレビューを見ると、“安定感最強／純正ではないがスタンドの役割は果たしている／滑り止めがしっかりしている”といった声が寄せられている。現時点では16％オフの価格で買えるため、PS5のスタンドが欲しい人、安定感抜群のスタンドが欲しい人は本製品をチェックしてみては？