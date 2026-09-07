Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第724回
話題の「鬼武者WotS」をSwitch 2で遊びたい人、★4.6高評価の任天堂純正プロコン在庫あり！
2026年09月07日 21時00分更新
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Nintendo Switch 2 Proコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、任天堂の「【任天堂純正品】Nintendo Switch 2 Proコントローラー 【Amazon.co.jp限定特典】Nintendo Switch 2 ロゴデザインステッカー 同梱」が販売中だ。価格は9980円。
本製品はTVモードやテーブルモードでゲームが遊べるワイヤレスコントローラー。ゲームチャットを呼び出せる「Cボタン」や好きなボタンを割り当てられる「GL/GRボタン」、HD振動2、ヘッドフォンマイクジャックなどを搭載している。
話題作をSwitch 2で遊ぶならコレで！
ユーザーレビューを見ると、“軽くてサイズ感も良く、納得の純正品／やっぱり純正品”など純正の安心感が大きなポイントになっているようだ。「ELDEN RING Tarnished Edition」や「鬼武者 Way of the Sword」などの話題作をSwitch 2で遊びたい人、純正のコントローラーが欲しい人はチェックしてほしい。
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