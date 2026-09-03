スマホに磁石でピタッ！ Ankerの薄型ワイヤレスバッテリーがお買い得

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Nano Power Bankは、Ankerの販売するワイヤレスモバイルバッテリーです。Amazon.co.jpでは、スマイルSaleで5690円（29％オフ）で販売され、売れています（9月1日現在）。

本製品は、厚さ約8.6mm、重さ約110gの超薄型・軽量モバイルバッテリー。Qi2規格に対応し、対応スマホに最大15Wで約1回分のマグネット式ワイヤレス充電が可能です。

独自のWireless PowerIQやActiveShield 2.0による温度制御機能を備え、底面のUSB-Cポートからは最大20Wでの急速入出力にも対応しています。

持ち運びに便利な超薄型＆軽量設計

ポケットやバッグの隙間にすっきりと収まるコンパクトなサイズ感です。スマホに装着したままでもかさばりにくく、外出先での取り回しや操作が快適に行えます。

Qi2認証対応で最大15Wのマグネット式ワイヤレス充電

ケーブルを使わずにスマホ背面にピタッと磁力で吸着し、最大15Wの出力で手軽にワイヤレス充電が可能です。5000mAhの容量で、日常の継ぎ足し充電や緊急時のバッテリー確保に活躍します。

温度管理機能と最大20WのUSB-C急速充放電

独自技術のWireless PowerIQとActiveShield 2.0を搭載し、発熱を抑えながら安全に機器を保護します。また、USB-Cポートを利用した最大20Wの有線急速充電にも対応しています。

まとめ：薄い、軽い、ズレない

おすすめしたいのは、「外での充電時にコードが邪魔だと感じた人」です。普通のモバイルバッテリーであればスマホとコードで繋いで充電しますが、本製品ならスマホの裏にピタッとくっつけるだけでOK。速度はゆっくりなものの、「ちょい足し充電」しながらスマホを触り続けることもできます。

磁力でくっついているためズレないか心配になりますが、しっかり吸着するので問題なし。熱くなりにくい素材を使うなどの配慮もあるので、安心して使えます。ぜひセール中のこの機会をお見逃しなく。