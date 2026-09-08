40％オフで3990円！ Amazon「メンズビジネスバッグ」1位、自立・撥水仕様で14インチPC対応

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【Amazonタイムセール】Excitech Biz（エキサイテック）ビジネスバッグをチェック！

Excitech Biz（エキサイテック）のビジネスバッグがAmazonでタイムセール対象。参考価格6,600円から40％オフの3,990円で販売中。

安くなっていても、仕事で使うバッグなら収納や持ち運びやすさは妥協したくない。Excitech Biz（エキサイテック）のビジネスバッグは、A4ファイルやペットボトルを収められ、中央には取り外せる仕切りを装備。前面収納やマルチポケットも備え、付属のショルダーベルトを使えば肩掛けにもできる2WAY仕様だ。

①補強した底マチで自立しやすい設計

底部には、自立性を高めるため補強力を持たせた底マチを採用。バッグを置いた際も倒れにくい。さらに、自立維持と外部の衝撃から荷物を守るため、綿や板も使用している。

②国内撥水性試験済み、本体には撥水加工

バッグ本体の材質には撥水加工を施し、国内品質検査でJIS L 1092の撥水性試験を実施している。ただし、縫い目には撥水加工を施していないため、この点には注意が必要だ。持ち手には、変形や劣化を防ぐためのコーティングも採用している。

③14インチPCとA4対応、仕切りは着脱式

14インチPCやA4ファイルを収納できるサイズで、本体は約27.3×37.5×9cm、重量はショルダーベルトを除き約780g。中央の仕切りはボタン式で取り外せるため、収納する荷物に合わせて内部の構成を変えられる。