Amazonセール情報大紹介！ 第2331回
10.51型なのに16GB＋1TB！ 920gの2in1ノート「TENKU MOBILE S10+」が8万9090円
2026年10月02日 18時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】TENKU 10.51型2in1ノート「TENKU MOBILE S10+」をチェック！
TENKUの10.51型2in1ノート「TENKU MOBILE S10+」がAmazonでタイムセール対象。参考価格108,000円から18％オフの89,090円で販売中。
持ち運びやすさを求めてPCを小型化しても、保存容量やメモリまで抑えたいとは限らない。このモデルは、コンパクトなWindows PCでありながら、メモリやストレージにも余裕を持たせた構成。さらに画面は360度折りたため、10点マルチタッチにも対応する。
①LPDDR5メモリ16GB、SSDは1TB搭載
メモリは16GBのLPDDR5、ストレージは1TB SSDを搭載する。CPUには4コア／4スレッドのIntel Processor N150を採用し、最大動作周波数は3.6GHz。グラフィックスはIntel Graphicsを備えている。
②360度折りたためて10点タッチにも対応
ディスプレーは360度折りたためる構造で、10点マルチタッチに対応。タブレットとしての操作も可能だ。画面には10.51型のWUXGAディスプレーを採用し、狭額縁デザインとしている。
③45W充電に対応、約8時間駆動のバッテリー
28.88Whのバッテリーを内蔵し、45W充電に対応。約1時間で70％まで充電でき、連続動画再生は3時間以上。PD急速充電にも対応し、バッテリー駆動時間は約8時間としている。
製品スペック
【CPU】Intel Processor N150（4コア／4スレッド、最大3.6GHz）
【メモリ】16GB LPDDR5
【ストレージ】1TB SSD
【ディスプレー】10.51型 WUXGA、10点マルチタッチ対応
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