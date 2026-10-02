Amazonセール情報大紹介！ 第2332回
6万3800円安い！ 最大50TOPS、しかも有機ELの「Lenovo Chromebook Plus」が12万4740円
2026年10月02日 21時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】Lenovo Chromebook Plus（83MY000QJP）をチェック！
Lenovoの「Chromebook Plus（83MY000QJP）」がAmazonでセール対象。過去価格188,540円から34％オフの124,740円で販売中。
最大50TOPSのNPUを備えるMediaTek Kompanio Ultra 910を搭載した「Lenovo Chromebook Plus」。オンデバイスでのAI処理に対応し、16GBのLPDDR5xメモリと256GB UFSも備える。AIを端末上で処理できるだけでなく、基本構成もしっかり押さえたモデルだ。
①最大50TOPSのNPUでAI機能に対応
MediaTek Kompanio Ultra 910は、最大50TOPSのNPUを搭載。タブやドキュメント、アプリをAIがカテゴリーごとに整理するスマートグルーピングに対応する。ギャラリーアプリでは、画像の背景削除やステッカー作成といったAI画像編集も利用できる。
②14型有機ELと4基スピーカーを搭載
14型WUXGA有機ELディスプレーは1920×1200ドット、最大10.74億色表示に対応。画面比率は16:10で、10点マルチタッチも利用できる。Dolby Atmosに対応し、2.0Wのステレオスピーカーを4基搭載する。
③約1.26kgの薄型ボディーで約17時間駆動
本体は約314.2×219.1×15.79mm、重量は約1.26kg。60Whの4セルリチウムイオンポリマーバッテリーを内蔵し、駆動時間は約17時間となっている。電源オフ時の充電時間は約2時間（急速充電）だ。
製品スペック
【CPU】MediaTek Kompanio Ultra 910
【メモリ】16GB LPDDR5x
【ストレージ】256GB UFS
【ディスプレー】14型WUXGA有機EL（1920×1200ドット）
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