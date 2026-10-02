6万3800円安い！ 最大50TOPS、しかも有機ELの「Lenovo Chromebook Plus」が12万4740円

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【Amazonで割引中】Lenovo Chromebook Plus（83MY000QJP）をチェック！

Lenovoの「Chromebook Plus（83MY000QJP）」がAmazonでセール対象。過去価格188,540円から34％オフの124,740円で販売中。

最大50TOPSのNPUを備えるMediaTek Kompanio Ultra 910を搭載した「Lenovo Chromebook Plus」。オンデバイスでのAI処理に対応し、16GBのLPDDR5xメモリと256GB UFSも備える。AIを端末上で処理できるだけでなく、基本構成もしっかり押さえたモデルだ。

①最大50TOPSのNPUでAI機能に対応

MediaTek Kompanio Ultra 910は、最大50TOPSのNPUを搭載。タブやドキュメント、アプリをAIがカテゴリーごとに整理するスマートグルーピングに対応する。ギャラリーアプリでは、画像の背景削除やステッカー作成といったAI画像編集も利用できる。

②14型有機ELと4基スピーカーを搭載

14型WUXGA有機ELディスプレーは1920×1200ドット、最大10.74億色表示に対応。画面比率は16:10で、10点マルチタッチも利用できる。Dolby Atmosに対応し、2.0Wのステレオスピーカーを4基搭載する。

③約1.26kgの薄型ボディーで約17時間駆動

本体は約314.2×219.1×15.79mm、重量は約1.26kg。60Whの4セルリチウムイオンポリマーバッテリーを内蔵し、駆動時間は約17時間となっている。電源オフ時の充電時間は約2時間（急速充電）だ。

製品スペック

【CPU】MediaTek Kompanio Ultra 910

【メモリ】16GB LPDDR5x

【ストレージ】256GB UFS

【ディスプレー】14型WUXGA有機EL（1920×1200ドット）