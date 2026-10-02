Amazonセール情報大紹介！ 第2330回
レビュー1万件超のビジネスバッグが3880円！ A4＆13.3型ノートPC対応で約730g
2026年10月02日 17時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】グレヴィオ ビジネスバッグをチェック！
グレヴィオのビジネスバッグがAmazonでタイムセール対象。参考価格5,980円から35％オフの3,880円で販売中。
安さだけで選ぶバッグかと思いきや、仕事用として押さえるところはしっかり押さえている。グレヴィオのビジネスバッグは、書類やノートPC、小物をまとめて持ち運べる収納力を備えながら、床に置く場面や移動時の使いやすさにも配慮した設計。通勤から就活、出張まで幅広く使える仕様になっている。
①A4と13.3型PC、小物も分けて収納
A4サイズの書類に対応し、13.3型までのノートPCを収納できる専用ポケットを装備。ペンやスマートフォン、手帳などを入れられる小物ポケットも備える。ラウンドファスナーは側面まで大きく開き、荷物を取り出しやすい。
②底鋲を備え、床に置ける自立設計
しっかりとマチを取り、底面には底鋲を装備。床に置いた際に自立する設計を採用している。ハンドルは手を離すと自然に倒れる仕様で、手持ちだけでなく付属のショルダーベルトを取り付ければ斜めがけでも使用できる。
③約730gの軽量設計、本体生地は撥水加工
重量は約730gで、本体生地には撥水加工を採用。素材にはポリエステルを使用している。本体サイズは約高さ28×幅39×奥行き10cm。開閉方式はファスナー式で、ブラックを基調としたシンプルなデザインに仕上げている。
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