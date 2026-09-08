Amazonセール情報大紹介！ 第2252回
3万円引き！ 約1.28kgのOLEDノート「Zenbook 14」が24万9800円、Office 2024付き
2026年09月08日 17時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ASUS 14型ノートPC「Zenbook 14 OLED（UX3405CA-TU7161BLWS）」をチェック！
ASUSの14型ノートPC「Zenbook 14 OLED（UX3405CA-TU7161BLWS）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格279,800円から11％オフの249,800円で販売中。
仕事で毎日使うなら、軽さだけでなく、中身もしっかり選びたい。ASUSの「Zenbook 14 OLED（UX3405CA-TU7161BLWS）」は、Core Ultra 7 255Hに16GBメモリ、1TB SSDを搭載。14型OLEDは10点マルチタッチに対応し、Thunderbolt 4も2基備える。Wi-Fi 7や顔認証にも対応するなど、細かな装備までそろっている。
①Core Ultra 7＋Intel AI Boost搭載
Core Ultra 7 255Hを搭載し、インテル AI Boostも内蔵。グラフィックスにはCPU内蔵のインテル Arcを採用する。メモリは16GBのLPDDR5X-7467、SSDはPCI Express 4.0 x4接続の1TB NVMe/M.2だ。
②14型OLED＋10点マルチタッチに対応
14型OLEDは1920×1200ドット、アスペクト比16:10で、10点マルチタッチに対応。グレアタイプの画面には超狭額ベゼルを採用し、ブルーライト軽減機能も備える。低輝度設定でも広い色域を維持する仕様となっている。
③75Whバッテリー＋急速充電に対応
約1.28kg、厚さ14.9mmのボディーに75Whバッテリーを搭載。駆動時間は動画再生時で約8.5時間、アイドル時で約16.4時間となる。Type-C経由の急速充電にも対応し、49分で約60％まで充電できる。
製品スペック
【CPU】インテル Core Ultra 7 255H
【メモリ】16GB LPDDR5X-7467
【ストレージ】1TB SSD（PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2）
【ディスプレー】14型OLED、1920×1200ドット、60Hz、10点マルチタッチ対応
【Office】Office Home & Business 2024（デジタルアタッチ版）
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2251回
トピックス50インチのソニー「BRAVIA」が10万円切り！ 4K＋Google TV搭載、Amazonタイムセールで9万5000円
-
第2250回
トピックスMicrosoft 365「24カ月」付き！ Core i5＋16GBのDellノートが本日まで13万4800円
-
第2249回
トピックス約9万円引きは本日まで！ 32GB＋1TBの国内生産LAVIEが17万9800円、Office 24カ月版付き
-
第2248回
トピックス34万9800円→29万9980円！ RX 9060 XT 16GB＋メモリ32GB搭載、3年保証付きの「G TUNE DG」
-
第2247回
トピックス閉じたままAIが使える！ 約4.1型カバー画面の「Galaxy Z Flip7」が7％オフの15万2842円
-
第2246回
トピックスノート、テント、タブレットに変形！ 120Hzタッチ液晶「Aspire Spin 14」が12万9980円
-
第2245回
ゲーム・ホビー雨の日の靴はコレでOK！ GORE-TEX搭載のミズノ「ウエーブヌー GTX」が30％オフ
-
第2244回
トピックス6000円台で14日間使える！ 約16gの「HUAWEI Band 11」がセール中
-
第2243回
トピックス約27gで10日持つ！「HUAWEI WATCH FIT 4」が30％オフの1万6800円
-
第2243回
トピックス約4万円引き！ 32GB Copilot+ PC「mouse B5」が23万9980円、画面はWQXGA・120Hz
- この連載の一覧へ