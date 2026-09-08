50インチのソニー「BRAVIA」が10万円切り！ 4K＋Google TV搭載、Amazonタイムセールで9万5000円

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【Amazonタイムセール】ソニー 50インチ4Kテレビ「BRAVIA KJ-50X75WL」をチェック！

ソニーの50インチ4Kテレビ「BRAVIA KJ-50X75WL」がAmazonでタイムセール対象。過去価格104,853円から9％オフの95,000円で販売中。

ソニーの「BRAVIA KJ-50X75WL」は、ハイビジョン映像を4Kへアップコンバートする「4K X-Reality PRO」を搭載し、4K映像もさらに高精細化する。Google TVにも対応し、ネット動画や音楽、ゲームなどのアプリを利用できるほか、AndroidやiPhoneのコンテンツをテレビに映すこともできる。50インチのBRAVIAを選ぶなら、今回の値下がりは見逃せない。

①2つのデータベースで4K映像を高精細化

「4K X-Reality PRO」は、映像に合わせて適切な高精細化処理を実施。ハイビジョン映像を4Kへアップコンバートするデータベースに加え、4K映像をさらに高精細化するためのデータベースも使用する。

②音声検索に対応、スマホの映像もテレビへ

Google TVを搭載し、ネット動画や音楽、ゲームなどのアプリを利用可能。リモコンのGoogle アシスタントボタンから声でコンテンツを検索でき、AndroidやiPhoneの写真、動画、音楽、ネット動画もテレビに映せる。

③ドルビーアトモス対応、音の歪みも低減

前後左右に加えて高さ方向の音も再現する「ドルビーアトモス」に対応し、専用スピーカーなしで立体音響を楽しめる。「X-Balanced Speaker」も搭載し、音の歪みを低減する形状の振動板を採用。重低音とクリアな高音質を実現する。