Amazonセール情報大紹介！ 第2251回
50インチのソニー「BRAVIA」が10万円切り！ 4K＋Google TV搭載、Amazonタイムセールで9万5000円
2026年09月08日 12時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】ソニー 50インチ4Kテレビ「BRAVIA KJ-50X75WL」をチェック！
ソニーの50インチ4Kテレビ「BRAVIA KJ-50X75WL」がAmazonでタイムセール対象。過去価格104,853円から9％オフの95,000円で販売中。
ソニーの「BRAVIA KJ-50X75WL」は、ハイビジョン映像を4Kへアップコンバートする「4K X-Reality PRO」を搭載し、4K映像もさらに高精細化する。Google TVにも対応し、ネット動画や音楽、ゲームなどのアプリを利用できるほか、AndroidやiPhoneのコンテンツをテレビに映すこともできる。50インチのBRAVIAを選ぶなら、今回の値下がりは見逃せない。
①2つのデータベースで4K映像を高精細化
「4K X-Reality PRO」は、映像に合わせて適切な高精細化処理を実施。ハイビジョン映像を4Kへアップコンバートするデータベースに加え、4K映像をさらに高精細化するためのデータベースも使用する。
②音声検索に対応、スマホの映像もテレビへ
Google TVを搭載し、ネット動画や音楽、ゲームなどのアプリを利用可能。リモコンのGoogle アシスタントボタンから声でコンテンツを検索でき、AndroidやiPhoneの写真、動画、音楽、ネット動画もテレビに映せる。
③ドルビーアトモス対応、音の歪みも低減
前後左右に加えて高さ方向の音も再現する「ドルビーアトモス」に対応し、専用スピーカーなしで立体音響を楽しめる。「X-Balanced Speaker」も搭載し、音の歪みを低減する形状の振動板を採用。重低音とクリアな高音質を実現する。
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