Microsoft 365「24カ月」付き！ Core i5＋16GBのDellノートが本日まで13万4800円

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【Amazonタイムセール】Dell 15.6型ノートPC「Dell 15 DC15250（ND65-GHM3SA）」をチェック！

Dellの15.6型ノートPC「Dell 15 DC15250（ND65-GHM3SA）」がAmazonでセール対象。参考価格163,980円から18％オフの134,800円で販売中。

Dell「Dell 15 DC15250」は、Microsoft 365 Personal（24カ月）が付属し、512GB SSDも搭載する。15.6型のフルHDディスプレーは120Hz表示に対応し、テンキー付きのフルサイズキーボードも備える。普段使いのノートPCとして必要な機能を幅広く備えた1台だ。

①Microsoft 365が24カ月＋1TBクラウド

Microsoft 365 Personalは24カ月利用でき、Word、Excel、PowerPoint、Outlookなどのデスクトップ版アプリに対応する。Microsoft 365アプリではMicrosoft Copilotも利用できるほか、1TBのクラウドストレージも利用できる。

②10コアCore i5＋16GB DDR5メモリ

第13世代Intel Core i5-1334Uを搭載。10コア、12MBキャッシュ、最大4.6GHzのCPUに、16GBのDDR5メモリを組み合わせる。メモリは16GB×1で、転送速度は4400MT/s。グラフィックスはIntel UHD Graphicsを採用する。

③急速充電＋翌営業日の訪問修理に対応

ExpressChargeに対応し、1時間で最大80％まで充電可能。消費電力と熱を調整するアダプティブ サーマルも備える。1年間の翌営業日オンサイト修理サービスに加え、故障したストレージを手元に残せるHDD返却不要サービスも付く。

製品スペック

【CPU】Intel Core i5-1334U

【メモリ】16GB DDR5

【ストレージ】512GB M.2 PCIe NVMe SSD

【ディスプレー】15.6型、1920×1080ドット、非光沢、120Hz

【Office】Microsoft 365 Personal（24カ月）