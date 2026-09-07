約9万円引きは本日まで！ 32GB＋1TBの国内生産LAVIEが17万9800円、Office 24カ月版付き

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【Amazonタイムセール】NEC 15.6型ノートPC「LAVIE N15」をチェック！

NECの15.6型ノートPC「LAVIE N15」がAmazonでセール対象。参考価格268,950円から33％オフの179,800円で販売中。

Ryzen 7 7735Uに32GBメモリと1TB SSDを組み合わせた「LAVIE N15」。Microsoft 365 Personal（24カ月版）に加えてDVDスーパーマルチドライブも備え、15.6型のIPS液晶を搭載する。

①Ryzen 7＋32GB、1TB SSDを搭載

AMD Ryzen 7 7735Uプロセッサーを搭載し、最大4.75GHzで動作。メモリはDDR5の16GB×2による32GB構成で、デュアルチャネルにも対応する。ストレージにはPCIe接続の1TB SSDを採用している。

②Office 24カ月版＋DVDドライブ搭載

Microsoft 365 Personal（24カ月版）に加え、Office Home & Business 2024 オプション付。DVDスーパーマルチドライブも内蔵し、DVD-R/+Rの2層書き込みに対応する。マウスは付属しない。

③15.6型IPS液晶＋Wi-Fi 6E対応

15.6型ワイドのスーパーシャインビューLED IPS液晶を搭載し、広視野角のFull HD表示に対応。Wi-Fi 6E（2.4Gbps）とBluetooth 5.3に加え、USB Type-C×1、USB Type-A×2、HDMI出力、有線LANも備える。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 7 7735U

【メモリ】32GB（16GB×2、DDR5）

【ストレージ】1TB SSD（PCIe）

【ディスプレー】15.6型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶（Full HD）

【Office】Microsoft 365 Personal（24カ月版）／Office Home & Business 2024 オプション付