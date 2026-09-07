カプコンは9月7日、「鬼武者」シリーズ最新作『鬼武者 Way of the Sword』［PlayStation 5／Xbox Series X|S／XBOX on PC／PC（Steam／Epic Games Store／Windows）／Nintendo Switch 2］について、ハンティングアクションゲーム『モンスターハンターライズ』とのコラボレーション衣装を無料DLCとして配信。

和テイストの世界観や魅力的なキャラクターによって誕生したコラボ衣装を手に入れて『鬼武者 Way of the Sword』をプレイしよう。また、『モンスターハンターライズ』の開発スタッフが特別に寄稿したスペシャル漫画も公開している。公式サイトや公式SNSをぜひともチェックしよう。

なお、鬼の佳人（静御前）はヒノエ、出雲阿国はヨモギにそっくりな衣装へ見た目を変更可能だ。

・鬼の佳人の衣装「陽の慧」

『モンスターハンターライズ』に登場する「里の受付嬢ヒノエ」にそっくりの衣装だが、クエストの受付はできないようだ。

・出雲阿国の衣装「蓬の舞」

『モンスターハンターライズ』に登場する「茶屋のヨモギ」にそっくりの衣装だが、お団子を作ることはできないようだ。

※衣装は見た目のみを変更するものです。戦闘に影響をおよぼす性能は含まれておりません。

※ゲーム内の「破魔鏡」にある「装いの変更」からご利用いただけます。「破魔鏡」および「装いの変更」はゲーム進行で順次開放されます。

※本DLCを利用するには、ゲーム本編『鬼武者 Way of the Sword』が必要です。

※各デジタルストアにて無料DLCとして配信いたします。詳細は各デジタルストアにてご確認ください。

■配信を記念してスペシャルコラボ漫画も掲載決定！

ヒノエとヨモギが「鬼武者」の京都の世界へ出張する「鬼武者は過激だよ！」全3話を公式サイトや公式SNSで一挙公開。

静と阿国がカムラの里へ訪れる「静と阿国が遊びに来たよ！」全3話も9月8日に公開予定なので、お楽しみに。

▼コラボ漫画はこちらをチェック！

https://www.capcom-games.com/onimusha/ws/ja-jp/mhrise_dlc/

【ゲーム情報】

タイトル：鬼武者 Way of the Sword

ジャンル：剣戟アクション

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／XBOX on PC／PC（Steam／Epic Games Store／Windows）／Nintendo Switch 2

発売日：発売中（2026年9月4日）

価格：

通常版：8990円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：9990円（ダウンロード版）

プレミアムデラックスエディション：1万990円（パッケージ版／ダウンロード版）

Art & Music Collection 通常版：1万6690円（パッケージ版）

Art & Music Collection プレミアムデラックスエディション：1万8690円（パッケージ版）

※パッケージ版の通常版、プレミアムデラックスエディションはPS5／Switch 2 のみ。

※イーカプコン専売のArt & Music Collectionの対応ソフトはPS5のみ。グッズ単体での販売もあり（8800円）。

プレイ人数：1人

CERO：Z（18歳以上対象）

タイトル：モンスターハンターライズ

ジャンル：ハンティングアクション

配信：カプコン

プラットフォーム：Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Windows／Steam）／

配信日： Switch／PC（Steam）：発売中（2022年6月30日） XSX|S／Xbox One／PS5／PS4／PC（Windows）：配信中（2023年1月20日）

価格：

Switch「Best Price」版：4389円（パッケージ版）

通常版：3990円（ダウンロード）

デラックスエディション：4990円（ダウンロード）

プレイ人数：1人（オンラインマルチプレイ時：最大4人）

CERO：C（15才以上対象）

タイトル：『モンスターハンターライズ：サンブレイク』

ジャンル：ハンティングアクション

配信：カプコン

プラットフォーム：Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Steam／Windows）

配信日：

Switch／Steam版：発売中（2022年6月30日）

PS／Xbox／Win版：発売中（2023年4月28日）

価格：

通常版：3990円（ダウンロード版）

デラックスエディション：

Switch／PS／Xbox／Win版 4990円（ダウンロード版）

Steam版 5106円（ダウンロード版）

Switch「Best Price」版モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット：4389円（パッケージ版）

モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット：5990円（ダウンロード版）

モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク ダブルデラックスセット：6990円（ダウンロード版）

プレイ人数：1人（通信プレイ時は最大4人）

CERO：C（15歳以上対象）

※プレイするには、『モンスターハンターライズ』本編が必要となります。

※『モンスターハンターライズ：サンブレイク』から追加されるさまざまな要素を遊ぶには、『モンスターハンターライズ』で【集会所クエスト★7「雷神」】をクリアする必要があります。また、『モンスターハンターライズ』をアップデートする必要があります。

※『モンスターハンターライズ』のアップデートおよび『モンスターハンターライズ：サンブレイク』のダウンロードにはインターネット接続環境が必要です。

※Nintendo Switch版でインターネットに接続して遠くのプレイヤーと協力プレイを行なう場合は、Nintendo Switch Online（有料）への加入が必要です。

※オンラインマルチプレイをご利用するために別途有料サービス（Xbox Series X|SおよびXbox One版についてはXbox Live Gold、PS5版およびPS4版についてはPlayStation Plus）への加入が必要です。

※プラットフォーム間のクロスプレイ・クロスセーブは非対応となります。