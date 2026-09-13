3玉まで同一価格！「得得」に鴨うどん、牡蠣など秋メニュー

関西や四国を中心に全国61店舗を展開するうどんチェーン「得得」では、9月14日から秋限定メニューとして、“岩手がも”と鶏つくねを使ったメニューなどを販売します。
得得に秋メニュー！鴨うどんが登場
「岩手がもと鶏つくねのハリハリうどん」（1190円）は、深いコクが特徴という岩手がもと、旨みのある鶏つくねを使用。野菜の食感も加わり、温かい関西だしとともに味わえる一杯といいます。
さらに、リリース画像を確認すると「岩手がもと鶏つくねのつけうどん」（1190円）もラインナップ。いずれもうどんは3玉まで同一価格です。
このほか、「岩手がもの玉子とじ丼」（950円）、「温玉鶏つくねと得とり唐天丼」（820円）も用意されます。
このほか、秋らしい牡蠣メニューとして、カキフライを玉子とだしでとじた「カキとじ丼」（850円）や、「カキフライ定食」（3個1180円、5個1450円）も登場します。
さらに、これからの季節にうれしい「鍋焼きうどん」「麻辣鍋うどん」「ジャワ風カレー煮込みうどん」（各1250円）もラインナップ。
秋限定メニューはいずれも11月30日までの販売予定です。
うどんは3玉まで同一価格！
得得といえば、うどんは3玉まで同一価格なのが特徴。今回の「岩手がもと鶏つくねのハリハリうどん」「つけうどん」も1190円で、1玉から3玉まで好みの量を選べます。鴨と鶏つくねを味わいつつ、しっかりお腹も満たせそうです。
さらに牡蠣や鍋焼き、麻辣鍋、カレー煮込みと、秋が深まるにつれて食べたくなるメニューもそろいます。食欲の秋こそ、3玉までいっちゃう？
店舗検索はこちらからできますよ。
・発売日：2026年9月14日
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