【本日】大海老天どーん！「得得」に月見うどんランチ、選べるミニ丼付き

うどんチェーン「得得」では、本日9月14日から秋の季節限定ランチ4品を販売します。
得得では毎日15時までランチメニューを販売。今回は「岩手がも」や鶏つく
ねを使った丼のほか、月見うどんを楽しめる秋限定メニューが登場します。
「岩手がもの玉子とじ丼ランチ」は、岩手がもの旨みを玉子とだしとともに楽しめるメニュー。「つくねと得とり唐天丼ランチ」は、鶏つくねと得とり唐天を一度に楽しめます。丼メニューには、温うどん・冷うどんなどから選べるうどんが付きます。
一方、「海老天月見うどんランチ」と「ちく天とろろ月見ぶっかけうどんランチ」には、ミニかつ丼、ミニ親子丼、ミニネギトロ丼、ミニ得とり唐天丼から選べるミニ丼が付きます。
・岩手がもの玉子とじ丼ランチ 1090円
・つくねと得とり唐天丼ランチ 980円
・海老天月見うどんランチ 1090円
・ちく天とろろ月見ぶっかけうどんランチ 1090円
販売は11月30日までと予定されています。
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「得得」は関西や四国を中心に全国61店舗を展開しています。セットでしっかり感あるランチメニューが気になる人は公式サイトの店舗検索をチェックしてみましょう！ 大海老天×月見のセットも秋らしくて気になりますね！
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