仕事もゲームも静かにクリックしたい。軽量＆静音ボタン搭載ワイヤレスゲーミングマウスが2988円

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e元素のワイヤレスマウスをチェック

Amazon.co.jpにて、e元素のワイヤレスマウス「X55」が販売中だ。価格は2988円。

本製品は、約62gの軽量と静音スイッチが特徴のワイヤレスマウス。2.4GHzのワイヤレス通信に対応し、最大約10mの通信距離を実現したという。そのほか、最大4800DPIまでの5段階DPI切り替え、左クリック・右クリック・ホイールクリック・進む・戻る・DPI切替の計6ボタンなども特徴だ。

ゲームや仕事など幅広く使える安価モデル

ユーザーレビューを見ると、“軽くて静か、普段使いしやすいワイヤレスマウス／レシーバーを挿すだけで即使えた／静音クリックがよい”といった声が寄せられている。普段使いや仕事に加え、ゲームまで幅広く使える点がポイントだ。仕事のついでに軽くゲームがしたい人にオススメできる。