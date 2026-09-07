Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第722回
レトロデザインながら画面搭載のワイヤレスゲーミングキーボードを発見！ ポコポコな打鍵感が好評
2026年09月07日 20時00分更新
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EPOMAKERのワイヤレスゲーミングキーボードをチェック
Amazon.co.jpにて、EPOMAKERのワイヤレスゲーミングキーボード「EPOMAKER RT75」が販売中だ。価格は1万9630円。
本製品は、どこか懐かしいレトロデザインを採用したワイヤレスゲーミングキーボード。75％レイアウトをはじめ、2.4GHz・Bluetooth・USB Type-C有線の接続モード、取り外し可能な1.54型TFTスクリーン、快適なキー入力を実現させたガスケットマウント構造なども特徴だ。
懐かしさ満点のゲーミングキーボード
ユーザーレビューを見ると、“レトロな雰囲気と優れたスイッチを備えた質の高いキーボード／クリーミーな静音スイッチが素晴らしい”など、デザインと打鍵感を評価する人が多い模様。懐かしさと使い勝手の良さがポイントになっているようだ。個性的なデザインに惹かれた人は本製品をチェックしてみてはいかがだろうか。
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