Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第721回
ノイズキャンセリングマイク搭載で会話もクリアに
無線接続で音ズレを約20msにまで抑えたワイヤレスゲーミングイヤホンが8000円台
2026年09月07日 19時30分更新
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AOCのワイヤレスゲーミングイヤフォンをチェック
Amazon.co.jpにて、AOCのワイヤレスゲーミングイヤフォン「AOC ACT3512」が販売中だ。参考価格は1万3999円だが、執筆時点では36％オフの8999円で購入できる（9月7日時点）。
本製品は、PS5やNintendo Switch、PC、VRヘッドセット、スマホなどに対応するワイヤレスゲーミングイヤフォン。2.4GHz USB Type-Cドングル（USB Type-Aの変換アダプターも付属）とBluetooth接続に対応する。2.4GHz接続時は約20msの低遅延で、ゲームの音はほぼリアルタイムで聞き取れるという。そのほか、高音から低音までバランスよく再生できる内蔵アンプ、ノイズキャンセリングマイクなども特徴だ。
ゲーム向けのワイヤレスイヤフォン、今なら8999円で買える
ユーザーレビューを見ると、“FPSで足音もよく聞こえ、イヤフォン自体も軽く快適にゲームが楽しめる／耳へのフィット感がピカイチ／遅延が少なく、音質も十分なのでコスパがいい”といった声が寄せられている。現時点では36％オフの価格で買えるため、1万円未満のワイヤレスゲーミングイヤフォンが欲しい人は早めにチェックしてみては？
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