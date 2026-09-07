初めてのゲーミングノートPC、コレでいいのでは？ RTX 5050搭載のMSI「Cyborg 15 C13W」が20万円切りで販売中

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MSIの15.6型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、MSIの15.6型ゲーミングノートPC「Cyborg 15 C13W」が販売中だ。価格は19万9800円。

本製品は、インテル「Core i7-13620H」とNVIDIA「GeForce RTX 5050 Laptop GPU」を搭載した15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB、ストレージは512GB M.2 SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。そのほか、薄さ22.9mm、重量約1.98kg、内部の熱を効率的に排出してくれる冷却ソリューション、Wi-Fi 6E対応なども特徴だ。

初めてのゲーミングノートPCにアリかも

本製品は、PCゲームを遊びたい人やゲーミングノートPCを初めて購入する人に適したモデルだ。ゲームはもちろん、動画視聴や日常使い、軽めの編集作業まで幅広く活用できるのが魅力。20万円の予算でゲーミングノートPCの購入を検討している人は、本製品がオススメだ。