持ち歩ける18.5型液晶はゲームも仕事もOK！ 120Hz駆動モバイルゲーミングディスプレーがタイムセールで28％オフ

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UPERFECTの18.5型モバイルゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、UPERFECTの18.5型モバイルゲーミングディスプレー「M185T08」が販売中だ。参考価格は2万2880円だが、タイムセールにより28％オフの1万6579円で購入可能だ（9月3日時点）。

本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のIPSパネルを搭載した18.5型モバイルディスプレーで、リフレッシュレートは120Hz。インターフェースはMini HDMIとUSB Type-C×2基で、前者は家庭用ゲーム機、後者はノートPCやスマホなどに接続可能。そのほか、一体型スタンドや専用の保護ケースも特徴だ。

遊びも仕事もこなせるモバイルディスプレー

ユーザーレビューを見ると、“薄くて軽いため持ち運びがしやすい／画面サイズは十分／使い勝手の良いディスプレー”といった声が寄せられている。

仕事用のサブディスプレーとして使う、旅行先でゲームを遊ぶといった使い方ができそうだ。現在は28％オフの価格で買えるので、ゲームから仕事まで幅広くこなせるモバイルディスプレーが欲しい人はチェックしてみてほしい。