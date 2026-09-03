やっぱり純正品が一番！ 置くだけで充電できるDualSense用PS5コントローラー充電スタンドが18％オフ

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【純正品】DualSense 充電スタンドをチェック

Amazon.co.jpにて、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの「【純正品】DualSense 充電スタンド」が販売中だ。参考価格は3980円だが、執筆時点では18％オフの3253円で購入できる（9月3日時点）。

本製品は、DualSense ワイヤレスコントローラーを最大2台まで同時に充電できるスタンド。セットするだけの簡単充電が可能としている。

PS5ユーザー必携の充電スタンド

ユーザーレビューを見ると、“やはり純正品が良い／置きやすさ、デザインをとっても文句なし／置くだけで充電できるので重宝している”といった声が寄せられている。現時点では18％オフの価格で買えるので、コントローラーの充電スタンドが欲しい人、純正品一択の人は早めにチェックしてみては？