Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第717回
有線派に知ってもらいたい一台。PowerAの軽くて白いXBOXワイヤード・コントローラーが5000円切り
2026年09月03日 20時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
PowerAのXBOX有線コントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、PowerAのXBOX有線コントローラー「ワイヤード・コントローラー for Xbox Series X|S」が販売中だ。参考価格は5500円だが、執筆時点では9％オフの4985円で購入できる（9月3日時点）。
本製品は、XBOX Series X|S、XBOX Oneに対応する有線コントローラー。約3mの着脱式USBケーブルや直感的な操作を追求したというボタンレイアウト、3.5mmステレオヘッドセット端子、二重振動モーターなどが特徴となっている。
公式ライセンス取得済みの有線モデル
ユーザーレビューを見ると、“さすがライセンス品／純正と比べても遜色なく使える／すごく軽い”といった声が寄せられている。現時点では9％オフの価格で買えるため、安価なXBOXの有線コントローラーを探している人はチェックしてみてはいかがだろうか。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第718回
トピックスやっぱり純正品が一番！ 置くだけで充電できるDualSense用PS5コントローラー充電スタンドが18％オフ
-
第716回
トピックス軽くてお安いゲーミンングマウスが欲しい！ ならば75g＆1万2800DPIで3000円切りのがありますよ
-
第715回
トピックス熱暴走するゲーミングノートPCにお悩みの方。17cmファンでキンキンに冷やそう！ ノートPCクーラーが特価
-
第715回
トピックス「やっぱり純正！」という人にオススメ。Switch 2の公式キャリングケースが6％オフの2800円
-
第714回
トピックス【9/3まで】あのKeychron静音ゲーミングキーボードがスマイルセールで7744円！
-
第713回
トピックスオープンワールドやレースゲームはコレで遊びたい！ 曲面ウルトラワイドWQHDの34型ディスプレーがスマイルセールで3万円台
-
第712回
トピックス31.5型大画面を4K 160HzとフルHD 320Hzに切り替えられる高性能液晶ゲーミングディスプレーがスマイルセール対象
-
第711回
トピックスゲーム機の居場所を確保したい！ スリムで裏配線OKの連結型収納ボックスはどう？ スマイルセールで10％オフ中
-
第710回
トピックス純正よりも多機能かつ便利なXBOXコントローラー、スマイルセールで15％オフの6799円
-
第709回
トピックスSwitch 2対応万能ゲームコントローラー、1ヵ月で2000個以上売れて★4.8の定番品がスマイルセールで3199円
- この連載の一覧へ