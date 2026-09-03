有線派に知ってもらいたい一台。PowerAの軽くて白いXBOXワイヤード・コントローラーが5000円切り

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PowerAのXBOX有線コントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、PowerAのXBOX有線コントローラー「ワイヤード・コントローラー for Xbox Series X|S」が販売中だ。参考価格は5500円だが、執筆時点では9％オフの4985円で購入できる（9月3日時点）。

本製品は、XBOX Series X|S、XBOX Oneに対応する有線コントローラー。約3mの着脱式USBケーブルや直感的な操作を追求したというボタンレイアウト、3.5mmステレオヘッドセット端子、二重振動モーターなどが特徴となっている。

公式ライセンス取得済みの有線モデル

ユーザーレビューを見ると、“さすがライセンス品／純正と比べても遜色なく使える／すごく軽い”といった声が寄せられている。現時点では9％オフの価格で買えるため、安価なXBOXの有線コントローラーを探している人はチェックしてみてはいかがだろうか。