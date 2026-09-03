軽くてお安いゲーミンングマウスが欲しい！ ならば75g＆1万2800DPIで3000円切りのがありますよ

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TMKBの有線ゲーミングマウスをチェック

Amazon.co.jpにて、TMKBの有線ゲーミングマウス「TMKB Falcon M1SE」が販売中だ。価格は2980円。

本製品は、約75gの軽量とハニカムデザインが特徴の有線ゲーミングマウス。そのほか最大1万2800DPIまで調整可能な光学センサーに加え、断線に強いメッシュケーブル、滑らかな操作感が魅力のPTFEマウスソール、6つのカスタムボタンなど。

軽くて安いゲーミングマウス

ユーザーレビューを見ると、“軽いし安いし光り方もキレイ／応答性が高く、仕事にもゲームにも適している／価格に見合ったマウス”といった声が寄せられている。コスパの高さがポイントになっているようだ。3000円未満のゲーミングマウスが欲しい人は、本製品をチェックしてみては？