熱暴走するゲーミングノートPCにお悩みの方。17cmファンでキンキンに冷やそう！ ノートPCクーラーが特価

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サンワダイレクトのノートパソコンクーラーをチェック

Amazon.co.jpにて、サンワダイレクトのノートPCクーラー「400-CLN031」が販売中だ。参考価格は3280円だが、スマイルセールにより10％オフの2950円で購入可能だ（9月2日時点）。

本製品は、15.6型までのサイズに対応するノートPCクーラー。1基の大型ファン（直径17cm）を搭載しており、長時間の作業でもノートPCの熱を効率よく冷やし、約9度の温度上昇を抑制するという。そのほか約20dBの静音性、8段階の角度調整ができるスタンドなども特徴だ。

15.6型までのゲーミングノートを冷やしたい人に◎

ユーザーレビューを見ると、“動作音が静かで、冷却効果も十分／スマホ2台同時に充電できるのもいい／価格を考えると妥当”といった声が寄せられている。現時点では10％オフの価格で買えるので、15.6型のゲーミングノートPCを冷やしたい人、熱暴走を防ぎたい人にオススメできそうだ。