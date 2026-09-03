Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第715回
「やっぱり純正！」という人にオススメ。Switch 2の公式キャリングケースが6％オフの2800円
2026年09月03日 19時30分更新
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Nintendo Switch 2 キャリングケースをチェック
Amazon.co.jpにて、任天堂の「【任天堂純正品】Nintendo Switch 2 キャリングケース(画面保護シート付き)」が販売中だ。参考価格は2980円だが、執筆時点では6％オフの2800円で購入できる（9月3日時点）。
本製品は、Nintendo Switch 2本体用のキャリングケース。保護シートとクロスのほか、ゲームカード6枚とJoy-Con 2ストラップ2個を収納できる仕切りパットが付いている。
純正だからこその安心感
ユーザーレビューを見ると、“やっぱり純正／安心感が違う／サイズがピッタリで安心”といった声が寄せられている。純正の安心感がポイントになっているようだ。現時点では6％オフの価格で購入できるため、Switch 2本体を収納できるケースが欲しい人はチェックしてみては？
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