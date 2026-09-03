【9/3まで】あのKeychron静音ゲーミングキーボードがスマイルセールで7744円！

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Keychronのゲーミングキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、Keychronのゲーミングキーボード「Keychron C3 Pro」が販売中だ。参考価格は9680円だが、スマイルセールにより20％オフの7744円で購入できる（9月2日時点）。

本製品は、クラシックなテンキーレスレイアウトを採用したゲーミングキーボード。静音重視の赤軸のほか、Mac・Windowsのシステム切り替え機能、ダブルショットPBTキーキャップ、RGBバックライトなどが特徴となっている。

1万円以下ながらも十分な満足感

ユーザーレビューを見ると、“期待以上の操作音と機能でこの価格は素晴らしい／コスパよく概ね満足／1万円以下で購入できるキーボードとしては金額分の満足感が得られる”といった声が寄せられている。現時点では20％オフの価格で買えるため、1万円未満のゲーミングキーボードが欲しい人は本製品をチェックしてみては？