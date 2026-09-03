Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第713回
オープンワールドやレースゲームはコレで遊びたい！ 曲面ウルトラワイドWQHDの34型ディスプレーがスマイルセールで3万円台
2026年09月03日 13時00分更新
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Xiaomiの34型湾曲（曲面）ウルトラワイドゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、Xiaomiの34型湾曲（曲面）ウルトラワイドゲーミングディスプレー「Xiaomi G34WQi」が販売中だ。過去価格は4万1580円だが、スマイルセールにより11％オフの3万6980円で購入できる（9月2日時点）。
本製品は、WQHD（3440×1440ドット）の解像度を採用した34型ウルトラワイドゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは180Hz、応答速度は1ms、湾曲（曲面）率は1500R。そのほか、HDR400や低ブルーライト認証、sRGB:100％・DCI-P3:95％の広色域も特徴となっている。
湾曲（曲面）・ウルトラワイド・WQHDのモデルが3万円台
ユーザーレビューを見ると、“コスパが素晴らしい湾曲ディスプレー／WQHDの色彩表現力に驚いた／レースゲームやMMOの没入感が高まった”といった声が寄せられている。現時点では11％オフの価格で買えるので、3万円台の湾曲（曲面）ウルトラワイドゲーミングディスプレーが欲しい人にオススメだ。
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