今年のiPhoneは折りたたみ＆iPhone 18 Pro？ ウワサ＆勝手予想まとめ 第6回
【折りたたみiPhone】噂のiPhone Ultra（？）はこの形で決まり!? 開くと4：3、閉じるとパスポートサイズ
2026年09月08日 16時30分更新
9月9日（水）深夜（9月10日2時）に開催されるApple Event。そこでの目玉が「折りたたみiPhone」と言われています！ さまざまな情報から、その登場はほぼ確実として、どんな形になるのか。先行して登場したAndroidスマホが参考になります。
7月に発表された「Galaxy Z Fold8」が
折りたたみiPhoneの参考になる？ 同機の重量はiPhone 17以下！
というわけで、そのAndroidスマホが「Galaxy Z Fold8」です。従来は（書籍や手帳のように）横に折るタイプの折りたたみスマホは、開くとほぼ正方形、閉じると普通のスマホに近いサイズが多かったのですが、Galaxy Z Fold8は「開くと4：3」「閉じるとやや横長のパスポートサイズ」が売りになっています。
この形のメリットは、開いた状態で動画を見たときに上下の黒帯部分が少なく、大画面を最大限活かせることにあります。また縦方向にするとウェブサイトも見やすいです。ちなみに横折りの折りたたみスマホは一般に、閉じたまま使う時間の方が長くなるのですが、この形では横幅がやや大きめの印象。ただ、縦方向が短い分、胸ポケットに入れたときの収まりがいいという意見もあるので、使いやすさの判断は人それぞれになるかも。
ちなみに、中国のECサイトに行くと、このタイプの形状を前提にした各種ケースが、すでに多数販売されています。つまりこれでほぼ決まりってこと!?
また、Galaxy Z Fold8は薄型／軽量なのも魅力。なにしろ厚みは開いた状態で4.5mm、閉じると9.7mm、重量は201g。特に重量はiPhone 17 Pro（Pro Maxではなく！）より軽いですからね！ これに近い数字になるか、さらに軽いか。この部分も注目と言えます。
詳しくはiPhone 18噂まとめ記事でチェック！
発表会と同時の実況解説放送も予定 お楽しみに！
新iPhoneについての噂や予想については、以下のまとめ記事でチェックしてください！
●【iPhone 18の噂＆予想まとめ】この秋はiPhone 18 Proが登場!? 色はどうなる？ 7万円値上げかも？
https://ascii.jp/elem/000/004/428/4428612/
折りたたみiPhoneについてはこちら
●【折りたたみiPhoneの噂＆予想まとめ】iPhone Ultra？ それともiPhone Fold？ 折りたたみスマホって意味ある？ 価格は30万円以上!?
https://ascii.jp/elem/000/004/428/4428955/
また、iPhone発表会と同時に実況解説も予定。9月10日1時半から放送開始予定！ Appleの配信と合わせてお楽しみください！
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